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الجزار: علاج للشعر والطفيليات أثبت فعاليته الآن في علاج فيروس كورونا .. فيديو

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:50 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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محمود محسن
أكد الدكتور أحمد الجزار عميد كلية الطب بجامعة بنها الأسبق، أن هناك علاجا جديدا يستخدم في علاج كورونا خلال تلك الفترة،  كان يتم استخدامه عام 1984 وكان يستخدم فى الطفيليات والجرب وعلاج للشعر فى الإنسان وأثبت فعاليته الآن في علاج كورونا.

وأضاف الجزار خلال مداخلة لبرنامج من مصر عبر فضائية سي بي سي أن هذا العلاج أثبت فعاليته فى علاج فيروس الأيبولا وعدد من الفيروسات الأخرى التى انتشرت قبل فيروس كورونا.

وتابع عميد كلية الطب بجامعة بنها الأسبق أنه في مارس الماضي  أعلنت هيئة الدواء الأمريكية اعتماد هذا الدواء فى علاج كورونا وتم عمل التجارب على الحيوانات وبدأت التجارب السريرية على الإنسان. 

وأشار الجزار إلى أن هذا الدواء ليس له آثار جانبية ولكن يمنع استخدامه من قبل الحوامل ولكن مرضى الفشل الكلوي يحصل على نصف الجرعة فقط مؤكدا أن هذا الدواء تم تسجيله في بروتوكول علاجي لكورونا.
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