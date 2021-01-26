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أخبار العالم

بعد اتصال بايدن.. بوتين يحيل مشروع قانون بتمديد معاهدة ستارت إلى الدوما

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:37 م
الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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قسم الخارجي
أحال الرئيس الروسي، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون تمديد معاهدة "نيو ستارت" للحد من انتشار الأسلحة النووية إلى البرلمان.

جاء ذلك بعد أول اتصال هاتفي بين بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن تناولا خلاله "الملفات الشائكة" بين البلدين. 

تتضمن الوثيقة المحالة إلى البرلمان، الدعوة للمصادقة على تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية بين روسيا والولايات المتحدة، لمدة 5 سنوات

وكان بوتين، أجرى مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أول محادثات هاتفية بينهما حيث أكدا ارتياحهما بالتوصل لاتفاق حول تمديد معاهدة "ستارت 3".

من جانبه، وأفاد الكرملين، في بيان، بأن بوتين هنأ بايدن "بمناسبة توليه العمل في منصب الرئيس الأمريكي"، مشيرا إلى أن "تطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة سيخدم مصالح كلا البلدين والمجتمع الدولي برمته، علما بمسؤوليتهما الخاصة عن دعم الأمن والاستقرار في العالم".

وذكر البيان أن الرئيسين "أعربا عن ارتياحهما من تبادل المذكرتين الدبلوماسيتين الذي تم القيام به اليوم بصدد التوصل إلى اتفاق حول تمديد معاهدة نزع الأسلحة الاستراتيجية الهجومية".

وأوضح الكرملين في هذا السياق أن "الطرفيان سيكملان خلال الأيام القريبة كل العمليات الضرورية الخاصة بضمان استمرار عمل هذه الآلية القانونية الدولية المهمة في مجال الحد المتبادل من الترسانات الصاروخية النووية".
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