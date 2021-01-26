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رياضة

إلزام اتحاد جدة السعودي بدفع 7.25 مليون ريال لصالح الفيصلي

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:41 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
ألزمت غرفة فض المنازعات السعودية، نادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بدفع 7.25 مليون ريال لنادي الفيصلي باقي مستحقات انتقال ثلاثة لاعبين، خلال مدة أقصاها 30 يوما.

وذكرت غرفة فض المنازعات في بيان لها أن هذه الغرامة الضخمة جاءت من الغرفة ضد الاتحاد بضرورة سداد مستحقات مالية خاصة بانتقال حمدان الشمراني لنادي الفيصلي بدفع مبلغ قدره أربعة ملايين ريال، والقرار قابل للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي، والمدى الزمني للسداد ثلاثين يومًا.

وطالبت الغرفة الاتحاد بسداد مستحقات مالية متأخرة خاصة بانتقال اللاعب محمد بن فؤاد بن إبراهيم الثاني لنادي الفيصلي، ودفع مبلغ قدره مئتان وخمسون ألف ريال، والقرار قابل للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي، والمدى الزمني للسداد ثلاثين يومًا.

كما قررت أن يسدد الاتحاد مستحقات مالية متأخرة لنادي الفيصلي بمبلغ قدره ثلاثة ملايين ريال بخصوص لاعبه عبد العزيز البيشي، والقرار قابل للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي، والمدى الزمني للسداد ثلاثين يومًا.

وكان نادي الاتحاد ضمن الأندية التي لم تحصل على شهادة الكفاءة المالية، بعد منحه فرصة إضافية لتحقيق المعايير الملزمة، إثر فشله في الحصول على الشهادة في الفترة الأولى.

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