الموسيقار هاني شنودة: لحن فيلم شمس الزناتي مرتبط بالزعيم عادل إمام.. فيديو

قال الموسيقار الكبير هاني شنودة إنني أقوم بما يجعل الناس سعداء، وما يدخل السرور عليهم، مؤكدا أن ما كان يثار عن أن "الرقص عيب"؛ هو غير صحيح، فالرقص يفيد الصحة، ويفتح شرايين القلب.
وأضاف "شنودة"، خلال لقاء له لبرنامج من مصر عبر فضائية سي بي سي، أن الموسيقى أساس البهجة، مشيرا إلى أننا نقوم بعمل "نوتات موسيقية" من أجل السعادة.
وأوضح الموسيقار الكبير هاني شنودة، أن لحن فيلم شمس الزناتى، مرتبط بالزعيم عادل إمام؛ لما قام به من شخصية خلال الفيلم، بين الخير والشر والشجاعة.
وأشار شنودة إلى أن أول فيلم قمت بعمله "لا عزاء للسيدات" مع الفنانة فاتن حمامة وتحدثت معها وقدمت أداءً جيدًا حينها,