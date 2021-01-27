ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الموسيقار هاني شنودة: لحن فيلم شمس الزناتي مرتبط بالزعيم عادل إمام.. فيديو

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:32 ص
الموسيقار هاني شنودة
الموسيقار هاني شنودة
Advertisements
محمود محسن
قال الموسيقار الكبير هاني شنودة إنني أقوم بما يجعل الناس سعداء، وما يدخل السرور عليهم، مؤكدا أن ما كان يثار عن أن "الرقص عيب"؛ هو غير صحيح، فالرقص يفيد الصحة، ويفتح شرايين القلب.

وأضاف "شنودة"، خلال لقاء له لبرنامج من مصر عبر فضائية سي بي سي، أن الموسيقى أساس البهجة، مشيرا إلى أننا نقوم بعمل "نوتات موسيقية" من أجل السعادة.

وأوضح الموسيقار الكبير هاني شنودة، أن لحن فيلم شمس الزناتى، مرتبط بالزعيم عادل إمام؛ لما قام به من شخصية خلال الفيلم، بين الخير والشر والشجاعة.

وأشار شنودة إلى أن أول فيلم قمت بعمله "لا عزاء للسيدات" مع الفنانة فاتن حمامة وتحدثت معها وقدمت أداءً جيدًا حينها,
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منزل مسكون.. قهوجي يعثر على باب سري خلف الحائط ومفاجأة في انتظاره | صور

لأول مرة.. تويوتا تطرح هايلاندر الجديدة موديل 2021 فى الأسواق الأوروبية

لأول مرة .. صور تجسسية لـBMW X4 M موديل 2022