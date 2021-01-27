الموسيقار هاني شنودة: لحن فيلم شمس الزناتي مرتبط بالزعيم عادل إمام.. فيديو

قال الموسيقار الكبير هاني شنودة إنني أقوم بما يجعل الناس سعداء، وما يدخل السرور عليهم ، مؤكدا أن ما كان يثار عن أن "الرقص عيب"؛ هو غير صحيح ، فالرقص يفيد الصحة ، ويفتح شرايين القلب.





وأضاف "شنودة" ، خلال لقاء له لبرنامج من مصر عبر فضائية سي بي سي ، أن الموسيقى أساس البهجة ، مشيرا إلى أننا نقوم بعمل "نوتات موسيقية" من أجل السعادة.





وأوضح الموسيقار الكبير هاني شنودة ، أن لحن فيلم شمس الزناتى ، مرتبط بالزعيم عادل إمام؛ لما قام به من شخصية خلال الفيلم ، بين الخير والشر والشجاعة.





وأشار شنودة إلى أن أول فيلم قمت بعمله "لا عزاء للسيدات" مع الفنانة فاتن حمامة وتحدثت معها وقدمت أداءً جيدًا حينها,