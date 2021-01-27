فريق طبي بجامعة المنيا ينجح في فصل توأم ملتصق لأم مصابة بـ كورونا.. فيديو

كشف الدكتور محمد فتحي أستاذ مساعد جراحة الأطفال بكلية الطب جامعة المنيا، تفاصيل فصل فريق طبي من الكلية لتوأم ملتصق لطفلة في أسبوعها الاول، لأم مصابة بكورونا.
وقال "فتحي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة "ام بي سي مصر": إنه كان يتابع حالة لسيدة حامل مصابة بفيروس كورونا وكانت متواجدة في مستشفى العزل في ملوي، موضحًا أنهم تعاملوا مع السيدة بحرص شديد خاصة أنها كانت في الأشهر الأخيرة من الحمل.
وأضاف، أن عملية الولادة تمت أثناء فترة حجر الأم في غرفة العزل وقاموا بعمل عملية جراحية لفصل المولودة في أسبوعها الأول، وبعدها اتضح أن الطفلة لديها عيب خلقي، وبعدها قام الفريق الطبي بوضع الأم في قسم النساء بالمستشفى الجامعي لمتابعة حالة الأم والطفلة .