يحدث اليوم: بدء التقديم لمسابقة الأم المثالية 2021.. منتخب اليد يلتقي بطل العالم.. وزيرتا الثقافة والبيئة في البرلمان

يشهد اليوم الأربعاء، الموافق، 27 يناير 2021، العديد من الأحداث المهمة، نقدمها لكم عبر السطور التالية:



القاهرة.. تفتتح وزارة التضامن الاجتماعي، معرض "ديارنا" بمحافظة الأقصر، والذي يستمر حتى 6 فبراير المقبل.





القاهرة.. فتح باب التقدم للاشتراك بمسابقة الأم المثالية لعام 2021 اعتبارا من اليوم وحتى الأحد 14 فبراير المقبل، في مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى كافة محافظات الجمهورية.





القاهرة.. تُسير شركة مصر للطيران 30 رحلة دولية لنقل 4639 راكبا، كما تسير الشركة 13 رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، بالإضافة إلى 6 رحلات شحن جوي.





القاهرة.. يعقد الاجتماع العاشر للجنة ممثلي السلطات المالية وسلطات الطيران المدني في الدول العربية بشأن "اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم (الضرائب) الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي المعدلة"، وذلك في مقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقرية الذكية.





القاهرة.. يستمع مجلس النواب لبياني الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وذلك استكمالًا لقرار المجلس استدعاء حكومة الدكتور مدبولي والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة من (2018 - 2020) في جلسات عامة متتالية.





القاهرة.. يلتقي المنتخب الوطني لكرة اليد مع نظيره الدنماركي "بطل العالم"؛ ضمن منافسات كأس العالم لكرة اليد للرجال، على ملعب الصالة المغطاة باستاد القاهرة.





القاهرة.. يلتقي منتخبا السويد وقطر ضمن منافسات كأس العالم لكرة اليد للرجال، على ملعب الصالة الغطاة باستاد القاهرة.





القاهرة.. يلتقي منتخبا الكونغو الديموقراطية وتشيلي ضمن منافسات كأس العالم لكرة اليد للرجال على الصالة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديد.





القاهرة.. يلتقي منتخبا تونس والنمسا ضمن منافسات كأس العالم لكرة اليد للرجال على الصالة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديد.





الجيزة.. يلتقي منتخبا أنجولا والمغرب ضمن منافسات كأس العالم لكرة اليد للرجال على صالة الدكتور حسن مصطفى بـ 6 أكتوبر.





الجيزة.. يلتقي منتخبا فرنسا والمجر ضمن منافسات كأس العالم لكرة اليد للرجال على صالة الدكتور حسن مصطفى بـ 6 أكتوبر.



