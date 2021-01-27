مونديال اليد: مواجهة قوية بين السويد وقطر لحجز مقعد في نصف النهائي

تنطلق مساء اليوم الأربعاء منافسات الدور ربع النهائي لبطولة العالم لكرة اليد للرجال رقم "27" ، والتي تستضيفها مصر حاليا وحتى يوم 31 يناير الجاري، بمشاركة 32 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة.





وأسفرت منافسات الدور الرئيسي لمونديال اليد، عن تأهل ثمانية منتخبات إلى الدور ربع النهائي، حيث تأهل منتخبا إسبانيا والمجر من المجموعة الأولى، والدنمارك وقطر من المجموعة الثانية، وفرنسا والنرويج من المجموعة الثالثة، والسويد ومصر من المجموعة الرابعة.





وتقام مباريات الدور ربع النهائي لبطولة العالم، مساء اليوم الأربعاء، على ثلاث صالات مختلفة "صالة إستاد القاهرة، وصالة العاصمة الإدارية الجديدة، وصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر".





وتأهل لدور الثمانية لمونديال اليد "مصر 2021"، منتخبان من خارج قارة أوروبا، وذلك لأول مرة منذ نسخة البطولة عام 1999 التي أقيمت في مصر أيضا، حيث صعد في البطولة الحالية منتخب مصر للدور ربع النهائي وهو يمثل قارة إفريقيا، كما تأهل منتخب قطر للدور ذاته كممثل لقارة آسيا، وذلك بجانب ستة منتخبات أوروبية، وهي "الدنمارك والنرويج وإسبانيا وفرنسا والسويد والمجر".





ويقف تاريخ مواجهات المنتخبين السويدي والقطري اللذين يلتقيان اليوم في الدور ربع النهائي مع المنتخب السويدي الذي فاز في مباراتين سابقتين ، كانت الأولى في بطولة العالم عام 2017 في فرنسا في دور المجموعات وفاز المنتخب السويدي 36-25 .





كما تقابل المنتخبان مرة أخرى في بطولة العالم 2019 في ألمانيا والدنمارك ، في دور المجموعات وانتهت المباراة أيضا بفوز المنتخب السويدي بنتيجة 23-22 .





وفي منافسات مونديال "مصر 2021"، نجح منتخب السويد في تصدر ترتيب المجموعة السابعة في الدور الأول (التمهيدي) ، برصيد 6 نقاط بعد تحقيق 3 انتصارات على كل من مصر ومقدونيا الشمالية وتشيلي.





وفي الدور الرئيسي للمونديال، تمكنت السويد كذلك من تصدر ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، بعد الفوز على روسيا والتعادل مع بيلاروسيا وسلوفينيا .





أما المنتخب القطري ، فجاء في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة ضمن منافسات الدور الأول، برصيد 4 نقاط، جمعها من الفوز في مباراتين على أنجولا واليابان ، بينما خسر أمام كرواتيا .





وفي الدور الرئيسي للبطولة، تمكن المنتخب القطري من احتلال وصافة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بعدما نجح في تحقيق انتصارين على كل من الارجنتين والبحرين، والخسارة من الدنمارك ، ليتأهل للدور ربع النهائي، ويضرب موعدا مع منتخب السويد.





ويشارك المنتخب السويدي في بطولة العالم " مصر 2021 "، بعد احتلال المركز السابع في بطولة الأمم الأوروبية 2020، وقرار تأهل أصحاب المراكز الأولى من غير المتأهلين لـ بطولة العالم لكرة اليد للرجال مصر 2021 عقب إلغاء التصفيات الأوروبية.





وبالنسبة الى المشاركات السابقة فقد حققت السويد 24 مشاركة سابقة في بطولة العالم، وتوجت باللقب في أعوام 1954 و1958 و1990 و1999.





أما المنتخب القطري فقد تأهل إلى مونديال "مصر 2021" بصفته بطلا لبطولة الأمم الآسيوية 2020 .





ويسعى "العنابي" لعبور عقبة السويد، والمضي قدما في البطولة، من أجل حصد لقب المونديال للمرة الأولى في تاريخه، بعدما نال الميدالية الفضية مرة واحدة في نسخة 2015 ضمن 7 مشاركات في المونديال .



