ربع نهائي كأس إيطاليا.. يوفنتوس في مواجهة سبال ولاتسيو ضيفا على أتالانتا الليلة

تستأنف اليوم، الأربعاء، منافسات دور ربع نهائي كأس إيطاليا، بلقاء أتالانتا مع لاتسيو، ويوفنتوس مع سبال، على أن تختتم مساء غد، الخميس، بلقاء نابولي حامل اللقب مع سبيزيا.









ويحل لاتسيو الذي صعد لدور ربع النهائي بفوز قاتل 2-1 على بارما، ضيفا على أتالانتا في تمام السابعة إلا ربع مساءً.









بينما يستضيف يوفنتوس، حامل لقب الدوري، سبال، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً، منتشيًا بالفوز على بولونيا 2-0، وتقليص الفارق الذي يفصله عن ميلان إلى 7 نقاط، علمًا بأن يوفنتوس تتبقى له مباراة مؤجلة في الدوري أمام نابولي.







وودع ميلان منافسات الكأس، بعد الهزيمة أمام إنتر بنتيجة 2-1ـ بديربي الغضب المثير الذي جمعهما ليلة أمس.







