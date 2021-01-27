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أخبار العالم

لبنان.. رصد 26 إصابة بـ كورونا على متن رحلات جوية إلى بيروت

الأربعاء 27/يناير/2021 - 09:56 ص
كورونا على متن رحلات
كورونا على متن رحلات إلى بيروت
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شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء، اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، على متن رحلات جوية وصلت إلى العاصمة بيروت.

ووفقًا لشبكة "إم تي في" اللبنانية، قالت وزارة الصحة إنه تم استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت، حيث أظهرت النتائج وجود 26 حالة إيجابية على متنها في 24 و25 يناير.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية، أعلنت أمس الثلاثاء، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقًا لبيان وزارة الصحة، سجل البلاد 3505  إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، من ضمنها 3491 حالة محلية.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الآن إلى 285754. 

كما سجلت الصحة اللبنانية خلال نفس التوقيت، 73 حالة وفاة جديدة بكورونا.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتخطى فيها عدد وفيات كورونا عتبة الـ70، وبذلك يصل إجمالي الوفيات بالبلاد منذ بداية الأزمة إلى 2477.
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