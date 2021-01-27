شاهد .. خبير مروري يكشف عقوبة مزاولة مهنة السايس بدون ترخيص

كشف اللواء مجدي الشاهد، الخبير المروري، أن السن المحدد لمزاولة مهنة "السايس" هو 21 عاما ، وذلك وفقا ما أقره القانون الجديد لـ "تنظيم انتظار المركبات في الشوارع"، معقبا: "العمر مايقلش يوم".





وتابع اللواء مجدي الشاهد، خلال حواره في برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه يتمنى ان يتم النظر مرة أخرى في بعض الشروط الموضوعة من قبل الجهات المعنية بخصوص رخصة مزاولة المهنة "السايس"، لان هذا ينحي بعض الجهات وعدم القدرة على ادماجهم بسبب الصعوبة في الحصول على الترخيص.





وأشار إلي أن الشروط الموضوعة بها بعض التعقيدات والتعسر، وهذا لأنه يحتاج إلي ما يقرب من 10 الاف جنيه للتقدم إلي الحصول على رخصة مزاولة المهنة مما يسبب عبئا وكاهلا كبيرا عليهم، وهذا لأن التحاليل المطلوبة من الممكن ان تتكلف ما يتراوح من 4 الاف جنيه، ورخصة القيادة الخاصة ما يقرب من 2000 جنيه.





واوضح انه ليس من مؤيدي تطبيق "روح القانون" لاننا نطبقها بطريقة خاطئة، فهي تأخذ على أانها فلسفة لمخالفة القانون، وانما الصحيح منها هو ان يطبق القانون بحزم وبقوة متفقا مع صراحة النصوص الموضوعة.





واضاف انه يجب وضع عين الاعتبار لمهنة السايس فيما بعد، ويتم التوسع فيه، واستيعابه قانونيا واجتماعيا، وادماجه في المجتمع وحمايته، وهذا لانه يمثل اهمية كبيرة في الحفاظ على صحة وسلامة قائد المركبة، ومنع فرض سيطرة شخص "الاتاوة".



