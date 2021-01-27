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أخبار العالم

روسيا تسجل أدنى عدد إصابات بـ كورونا منذ أكتوبر الماضي.. وموسكو تعلن تخفيف القيود

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:58 ص
روسيا تسجل أدنى عدد
روسيا تسجل أدنى عدد إصابات بـ كورونا منذ أكتوبر الماضي
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دعاء أبوهشيمة
سجلت روسيا، الأربعاء، انخفاضا ملحوظا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الأربعاء، أنه خلال آخر 24 ساعة تم تسجيل 17741 إصابة بفيروس كورونا، وذلك أدنى حصيلة منذ 29 أكتوبر.

وأشارت الصحة الروسية إلى ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بـ "كوفيد-19" بواقع 594 حالة جديدة.

وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 3.774.672 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 71.076 حالة وفاة .

وأفادت "روسيا اليوم"، بإعلان عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، أنه ابتداء من اليوم 27 يناير سيتم إلغاء عدد من القيود التي كانت مفروضة على المطاعم والنوادي الليلية والحانات وغيرها من الخدمات في موسكو .

وأضاف: "كذلك لم يعد إلزاميا تطبيق قرار نقل 30% على الأقل من موظفي المؤسسات إلى العمل عن بُعد، وسيعود تطبيق هذا الإجراء من عدمه إلى قرار المديرين وأرباب العمل".

كما تم إلغاء القيود المفروضة على عمل بعض الخدمات الترفيهية، والتي كانت ممنوعة من العمل من الساعة  23.00 ليلا حتى الساعة 6.00 صباحا، مع ضرورة الالتزام بتطبيق إجراءات الوقاية الصحية مثل احترام التباعد الجسدي.

وسجلت روسيا خلال الأسابيع الأخيرة انخفاضا ملحوظا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، بالتزامن مع إطلاق حملة تطعيم شاملة في مختلف أقاليم البلاد ضد الفيروس.

وفي الخامس من ديسمبر الماضي، بدأت روسيا حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين، وشهدت الأسابيع الأخيرة تراجعا تدريجيا في وتيرة تفشيي فيروس كورونا.
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