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رياضة

اهدى علشان تحقق طموحاتك .. شوبير يوجه نصيحة مهمة لـ رمضان صبحي

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:09 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
وجه الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق ، رسالة مهمة للاعب رمضان صبحي نجم فريق بيراميدز ، عقب مباراة الفريقين أمس في الجولة العاشرة من الدوري المصري والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وأكد شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير "، أن رمضان صبحي كان متوترا للغاية ، وهو ما ظهر جليا خلال المباراة أمس حيث طالبه بالهدوء والراحة. 

وتابع شوبير توجيهاته ونصائحه للاعب رمضان صبحي: " انت خلاص اخترت طريقك كمل واهدي " مشددا أن أهدافه وطموحه مع بيراميدز لن تتحقق في الموسم الأول، حيث يجب أن يتمتع بالهدوء حتي يحرز أهدافا ويحقق مستوى فنيا جيدا.

وأكمل أن رمضان صبحي عقده يمتد لـ 5 مواسم مع بيراميدز ، لذلك عليه أن يقضي كل الفترة بسعادة وهدوء، مشددا أن هناك الكثير من نجوم الكرة رحلوا من الأهلي والزمالك وتألقوا وحافظوا على علاقتهم الجيدة مع الأهلي .
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