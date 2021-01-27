ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الصحة العالمية توضح موقف توفير لقاح كورونا لدول شرق المتوسط

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:12 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي


قال  الدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إنه سيتم من خلال صندوق الطوارئ "كوفاكس" توفير احتياجات الدول الأعضاء،في الشرق الأوسط  بما يعادل 20% من السكان. 

وأضاف: كوفاكس سيوفر حصص لقاحات لــ 5 دول في الإقليم، حيث  سيتوفركميات كبيرة في 2021 و2022.


وأشار، مدير الطوارئ الصحية بالمكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية، أن هناك 3 سلالات جديدة لكورونا ظهرت فى 10 دول فى إقليم شرق المتوسط، مشيرا إلى أن كوفاكس يضمن التوزيع العادل للقاح.

وقال الدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، أنه مع حلول شهر فبراير سيوفر كوفاكس 25 مليون جرعة، ومع نهاية مارس سيكون الجرعات مؤمنة للجميع وسيكون الجميع حصل عليها، لافتا إلى أنه مع نهاية شهر ديسمبر المقبل سيكون قد تم توفير 355 مليون جرعة من لقاح كورونا لجميع البلدان الأعضاء في كوفاكس. 

وكانت أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع الطلب العالمى على خدمات الأطباء النفسيين والمعالجين بسبب جائحة فيروس كورونا، طبقا لتصريحات لـ ميليتا فوجنوفيتش، ممثلة منظمة الصحة العالمية في الاتحاد الروسي، التى نشرتها وكالة تاس الروسية.

وأظهرت دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية حول تأثير كوفيد 19، على الصحة العصبية والعقلية، إلى أن 93% من الدول الـ130 المشاركة بالمنظمة، قد أبلغت عن حدوث اضطرابات في الصحة العقلية والعصبية واضطرابات تعاطي المخدرات، بسبب الوباء العالمى، وبالتالي ارتفعت معدلات الإقبال على خدمات الطب النفسى.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أين وصلت الدول العربية في سباق الحصول على لقاحات كورونا؟.. مصر من أوائل المتعاقدين على عقار فايزر.. السعودية تتفق مع عدة شركات.. والإمارات تنتظر أولى الجرعات منتصف ديسمبر..المغرب يتسلم أول مليون جرعة

قريبا.. الصحة العالمية تعلن توفير 3 لقاحات لـ كورونا آمنة على البشر

طوارئ الصحة العالمية: نحتاج منظومة تبريد ضخمة لحفظ لقاح كورونا

الصحة العالمية: لم يحدث أي تحور جيني في أعراض كورونا حتى الآن

الصحة العالمية: لا نعرف أصل فيروس كورونا

الصحة العالمية: كوفاكس يوفر 355 مليون جرعة للقاح كورونا في أول 2022

ترشيحاتنا

قصة سيارة فيلم 55 إسعاف.. تسببت فى مطاردة الشرطة لـ محمد سعد و أحمد حلمي| صور

شيفروليه أوبترا تنضم لقائمة تخفيضات السيارات .. تعرف على الأسعار

سمير عثمان يوافق على استقدام أجنبي لرئاسة لجنة الحكام بشرط

البنك المركزي يلزم البنوك بفتح حسابات لأقل من 21 عاما دون وصاية ولي الأمر

متهم بالتحرش بـ فنانين.. حبس طبيب شهير في الجيزة

حكم إزالة الشعر بالليزر للمرأة في الأماكن الحساسة.. أمين الفتوى يرد.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الإنسانية فى صورة.. رئيس البرلمان العربي يتفقد أحوال اللاجئين اليمنيين في جيبوتي

سيارة عائلية فرنسية مستعملة في مصر موديل 2013 بـ 70 ألف جنيه.. صور

قصة سيارة فيلم 55 إسعاف.. تسببت فى مطاردة الشرطة لـ محمد سعد و أحمد حلمي| صور