لجنة الحكام تحسم الجدل حول إيقاف جهاد جريشة وطارق مجدى بسبب الأهلي

حسم وجيه أحمد، رئيس لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة، الجدل بشأن إحالة الثنائى الدولى جهاد جريشة وطارق مجدى إلى التحقيق.









كانت حالة من الاستياء سادت داخل النادى الأهلى بعد التعادل السلبي أمام بيراميدز وإلغاء هدف للاعب والتر بواليا وعدم احتساب ركلة جزاء لصالح محمد شريف.









وقال وجيه أحمد، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "لا صحة على الإطلاق بشأن إحالة الثنائى جهاد جريشة وطارق مجدى، حكمي مباراة الأهلي وبيراميدز، إلى التحقيق".









وأضاف أن اللجنة الرئيسية في اتحاد الكرة لديها ٤ حكام دوليين خارج البلاد الثنائى محمد معروف ومحمود البنا فى أمم أفريقيا للمحليين فى الكاميرون وإبراهيم نور الدين وأمين عمر فى الجزائر بتصفيات أمم أفريقيا للناشئين وإصابة أحمد الغندور بكورونا.









وشدد على أنه عقب كل جولة تقوم لجنة الحكام الرئيسية في الجبلاية بعقد ندوة تحليل أداء لقضاة الملاعب من أجل إظهار الأخطاء من أجل تفاديها فى قادم الجولات بالدوري المصري.









وأكد أن اللجنة الرئيسية في اتحاد الكرة اعتادت على تسريب تلك الإشاعات عن إيقاف حكم أدار مباراة فى الدورى بسبب استياء أى نادٍ يكون طرفا فى المباراة.







