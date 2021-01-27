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فن

زيزي عادل تستعد لطرح أغنية "خد" اليوم

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:43 م
صدى البلد
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آيه عاطف
تستعد الفنانة زيزي عادل، لطرح أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "خد" اليوم الأربعاء وذلك عبر القناه الرسمية على موقع "اليوتيوب".

أغنية "خد" كلمات والحان: زيزي عادل وأحمد البرازيلي، وتوزيع: وسام عبد المنعم.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة زيزي عادل، أغنية "كل يوم" من مسلسل "ضربة معلم" والتي قامت بغنائها في الحلقة الأخيرة من العمل.

"ضربة معلم" بطولة: محمد رجب، إنعام سالوسة، ياسمين البشبيشي، سلوى عثمان، مي سليم، رانيا فريد شوقي، محمد نجاتي، محمد عز، رياض الخولي، تأليف : أحمد عبدالفتاح، ومن إخراج : إسماعيل فاروق إنتاج : Synergy #Synergy​ تامر مرسي شركة سينرجى للإنتاج التليفزيونى والسينمائى وخدمات الدعاية والإعلان والعلاقات العامة.




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