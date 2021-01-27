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حوادث

السجن لـ3 متهمين لقيامهم بسرقة سيارة بالإكراه بالشرقية

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:18 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة أمجد عبد المجيد عوض اليوم حكمها بالسجن المشدد 15 سنة لبائعى شاى وعاطل مقيمين دائرة مركز الإبراهيمية لاتهامهم بالسرقة بالإكراه وحيازة سلاح أبيض.

 

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد ورود بلاغا لمركز شرطة الإبراهيمية من "فارس ط" 24 سنة سائق مقيم أبو صوير الإسماعيلية يفيد انه أثناء استقلاله  سيارة بالطريق العام استدرجه المتهمين لتوصيلهم الي قرية الشراقوة وخلال وصولهم قاموا بتهديده بسلاح أبيض "سنج" وسرقوا السيارة.

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وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتوصلت تحريات المباحث الي صحة الواقعة وأن وراء ارتكاب الواقعة كل من "عبده م " 31 سنة بائع شاى، و"كمال ا" 21 سنة بائع شاى، و"عبد العاطى ع " عاطل وقيامهم بارتكاب الواقعة.

 

تم ضبط المتهمين وإحالتهم من قبل النيابة العامة إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسين علي ذمة القضية رقم  6841 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة الإبراهيمية، والمقيدة برقم 1027 كلى شمال الزقازيق، والتى أصدرت حكمها المتقدم

 

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