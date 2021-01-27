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أخبار العالم

لا يعرف كيف يدير دولة.. أقوى هجوم لزعيم المعارضة التركي على أردوغان

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:51 م
أردوغان
أردوغان
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محمد علي
شن زعيم المعارضة التركي، ورئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو، هجومًا حادًا على الرئيس التركي رجب أردوغان، معتبرًا إنه يعيش في عالم غير واقعي ولايدري ما يعانيه الشعب.

ووفق ماذكرت صحف تركية، اعتبر أوغلوا، أردوغان يعيش معزولًا عن الشعب ولا يدري شيئا عن همومه، ووصف  نظام الحكم الحالي بالاستبداد الذي لن يستمر.

كشف كليجدار أوغلو الحقيقة التي يعانيها الناس في تركيا، قائلًا إن التجار يعيشون أوضاع سيئة في ظل جائحة كورونا، وأن الكثيرين اضطروا لإغلاق مشروعاتهم في ظل عزوف الحكومة عن الاهتمام بشئونهم، معبرًا عن دهشته من تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي قال فيها إنه لا يوجد تجار يغلقون في تركيا متسائلا: "كيف يدير أردوغان تركيا؟".

وبشكل قوي، أكد كليجدار أوغلو على إن أردوغان لايستطيع إدارة الدولة، لأنه حال الناس ومدى الكارثة التي تخققت في  2020 من  إغلاق نحو 100 ألف شخص لمشروعاتهم، وهو ما يقول إن 270 شخصا يفلس كل يوم.

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