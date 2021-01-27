سقوط "عصابة الموتوسيكلات" في سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، من ضبط تشكيل عصابي بسوهاج تخصص نشاطه في سرقة الدراجات النارية.
وأكدت تحريات ومعلومات مباحث مركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج، قيام (3 أشخاص– مقيمين بدائرة المركز – لأحدهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية، عن طريق المغافلة، متخذين من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
وعقـب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم (بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار، فرد خرطوش محلى الصنع وعدد من الطلقات لذات العيار)، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه وأن الأسلحة المضبوطة بحوزتهم تستخدم في الدفاع عن نشاطهم الإجرامي، كما اعترفوا بقيامهم بارتكاب (8 جرائم سرقات دراجات نارية) وبإرشادهم تم ضبط الدراجات النارية المستولى عليها، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.