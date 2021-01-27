سقوط "عصابة الموتوسيكلات" في سوهاج





وأكدت تحريات ومعلومات مباحث مركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج، قيام (3 أشخاص– مقيمين بدائرة المركز – لأحدهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية، عن طريق المغافلة، متخذين من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.



