سكرتير عام بورسعيد يتفقد الأعمال بسوق العصر ومشروعات الصرف الصحي

رافق الشاهد خلال الجولة المهندسة امل حامد الالفي مدير وحده مشروعات البنية الأساسية والمهندس محمد الحريري رئيس جهاز الإشراف بشركة مياه الشرب والصرف الصحى والمهندس عماد البرشا مدير مديرية الاسكان والمرافق ببورسعيد.

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وتابع السكرتير العام تنفيذ عمليات احلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بمناطق السيدة خديجة أ وب وزمزم والحراسات وكذلك العمل في ترميم وصيانه مدرسه عاطف السادات الابتدائية المشتركة وشدد السكرتير العام علي الالتزام الكامل باشتراطات العمل بالمشروع وسرعه انجازه طبقا للمواصفات والجداول الزمنية المحددة .

وفى سياق اخر أعلن اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد اليوم الثلاثاء عن بدء اعمال الطبقة الاسفلتية بشارع ابو الحسن داخل حى العرب وذلك فى اطار خطة المحافظة للارتقاء بكافة الطرق والمحاور ورفع كفاءتها بما يتوازى مع أعمال التنمية التى تشهدها أنحاء المحافظة .





وأوضح المحافظ بان عدد من الشوارع الرئيسية والجانبية باحياء العرب والمناخ قد شهدت أعمال تطوير ورفع كفاءة على أعلى مستوى فى الآونة الأخيرة ، من أعمال رصف و إنارة و تمهيد الطريق لمنع التكدس والاذدحام والتيسير على المواطنين لافتا أن هناك خطة شاملة لتطوير المحاور و توسعة الطرق والربط بين كافة المحاور الرئيسية فى منتصف المحافظة .