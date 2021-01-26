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تعليم

مجلس جامعة بورسعيد : منح 47 باحثا درجتي الدكتوراة والماجستير

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 05:02 م
جانب من الانعقاد
جانب من الانعقاد
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كتب مجمد الغزاوى
عقد مجلس جامعة بورسعيد اجتماعه الشهري الجلسة ( رقم 153 ) برئاسة الدكتور ايمن محمد إبراهيم رئيس المجلس والذى بدا استهلاله للمجلس بتقديم الشكر لأعضاء المجلس من عمداء الكليات لاتباع كافة الإجراءات الاحترازية بكليات الجامعة.

كما اكد ابراهيم جاهزية الجامعة وكلياتها لتنفيذ كافة قرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بخصوص أعمال الامتحانات.
 
وأشار رئيس جامعة بورسعيد  إلى متابعة إدارة الجامعة لكافة أعمال الشراء وتلبية كافة احتياجات الكليات  مؤكد حرصه لتذليل أي صعوبات في تنفيذ إجراءات البناء مع اتباع كافة الإجراءات القانونية وأخطار المجلس بما يتم في الخطة التنفيذية للمباني الجديدة بالكليات .

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و امر الدكتور ايمن ابراهيم  بمتابعة لكافة ملفات الجامعة وعقد الاجتماعات المستمرة للبت فيها وتكاتف الجميع لإنجازها قانونيا وفى اسرع وقت 
عقب ذلك شاهد أعضاء المجلس عرض تقديمي استعرض خلاله رئيس الجامعة التقييم وما وصل الية البحث العلمي والنشر العلمي لافتا إلى القفزة التي وصلت لها الأبحاث العلمية والنشر العلمي والذى وضع الجامعة في مكانة متقدمة فى تصنيفات الهيئات العلمية .

و قدم الدكتور ايمن ابراهيم الشكر للقائمين على المجلات العلمية بمختلف الكليات على جهودهم بفريق العمل في احدى عشر كلية واعتلاء هذه المجلات العلمية مراكز متقدمة بين الجامعات المصرية.

هذا ووافق المجلس على منح عدد 9 باحثين درجة الدكتوراه كما وافق المجلس على منح عدد 38 باحث درجة الماجستير

مجلس جامعة بورسعيد : منح 47 باحثا درجتي الدكتوراة والماجستير
مجلس جامعة بورسعيد : منح 47 باحثا درجتي الدكتوراة والماجستير
مجلس جامعة بورسعيد : منح 47 باحثا درجتي الدكتوراة والماجستير
مجلس جامعة بورسعيد : منح 47 باحثا درجتي الدكتوراة والماجستير
مجلس جامعة بورسعيد : منح 47 باحثا درجتي الدكتوراة والماجستير
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