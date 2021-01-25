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محافظات

محافظ بورسعيد يفتتح مبادرة "مهنتك مستقبلك"

الإثنين 25/يناير/2021 - 04:08 م
صدى البلد
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كتب مجمد الغزاوى
افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، مبادرة "مهنتك مستقبلك والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنفذها وزارة القوى العاملة بالتعاون مع المحافظة لتدريب الشباب والفتيات على المهن الحرفية المطلوبة فى سوق العمل.

وتشمل المبادرة وحدات تدريب متنقلة تجوب القرى بحسب برنامج تدريب محدد  وجدول زمنى، ويشمل التدريب مهن : الخياطة، والسباكة، والكهرباء ، وذلك فى حضور السيد السنجابي  مدير  مديرية القوى العاملة وفوزي الوالي رئيس حي الزهور.


وتفقد المحافظ مكونات الوحدة المتنقلة  وتحتوى على معدات  وأدوات التدريب على المهن المستهدفة مثل: ماكينات خياطة وأدوات وعدد سباكة وأخرى كهرباء وشنطة إسعافات وتعليمات بإرشادات السلامة والصحة المهنية ، وغيرها.

واشاد محافظ بورسعيد بوحدة التدريب التى تعتبر ورش تدريب متنقلة ، مؤكدا على أن المبادرة تعد تجسيدا عمليا بشكل غير تقليدى لرؤية الدولة نحو رفع كفاءة ومهارة العمالة المصرية وتأهيل الشباب لسوق العمل واستمرار لسياسة المحافظة في الاهتمام بالتعليم الفني وتشجيع الطلاب في التدريب بالمشروعات الصناعية لاكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة.

واكد المحافظ بانة سيتم توفير فرصة عمل بالمشروعات الصناعية بالمحافظة  لجميع المشاركين في التدريب بالمبادرة وبذلك تصبح المبادرة بمثابة مشروع متكامل.

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تأتي مبادرة«مهنتك مستقبلك» تنفيذًا ضمن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى وتقوم المبادرة على تدريب مهن التفصيل والخياطة لمدة شهر بمعدل 150 ساعة للدورة الواحدة، ومهنتي السباكة والتركيبات الكهربائية لمدة اسبوعين بمعدل 60 ساعة للدورة الواحدة، مع اشتراط أن يجيد المتدرب القراءة والكتابة، وألا يقل عمره عن 18 عامً
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