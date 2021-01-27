"بنشوف في شوارع مصر تشوه بصري".. انتقادات برلمانية لوزيرة الثقافة بسبب تقصير عمل الوزارة فى الصعيد

وجه أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، انتقادات متعددة لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، للقصور في عمل الوزارة لاسيما في الصعيد، فضلا عن غياب خطة متعددة الأبعاد لمواجهة التطرف الفكري وعدم تطوير الخطة الخاصة بدعم العلاقات المصرية الأفريقية، والدور المحدود لقصور الثقافة.





"بنشوف في شوارع مصر تشوه بصري"، هكذا قالت النائبة منال هلال، عضو مجلس النواب، منتقدة ما وصل إليه حال الشارع المصري من وجود تشوهات بصرية من شأنها الإخلال بالذوق العام، متسائلة عن خطة الوزارة للارتقاء بالثقافة البصرية والتمييز بين القبح والجمال ومستوي وآليات التعاون مع وزارات التربية والتعليم، التعليم العالي، الإعلام لتحقيق هذه الأهداف.





كما تساءلت البرلمانية، عن خطة وزارة الثقافة لإعادة دور مصر الريادي في قطاع الفن التشكيلي المعاصر.





من جانبه وجه النائب أحمد حجازي، عضو مجلس النواب، انتقادات لعدم وصول الخدمات الثقافية بشكل كاف للمحافظات المصرية أجمع والتي لها أهمية شديدة لاسيما في مواجهة التطرف الفكري، مشيرًا إلي أن هناك 14 قطاعا داخل الوزارة والوحيد الذي يعمل الخاص بقصور الثقافة، لتترك المحليات تهلو كما تشاء في الشأن الثقافي، بقوله: "افتكروا تمثال نفرتيتي في محافظة المنيا، كان عامل فضيحة".





كما انتقد البرلماني ما آل إليه وضع المسرح الروماني بمحافظة المنيا، بقوله: "عايزين الوزيرة تروح بنفسها، وهو ملك الوزارة، وتحول إلي مقلب قمامة".





وقال النائب خالد أبو نحول، إنه يشعر وهو يستمع لوزيرة الثقافة أنها تتحدث عن بلد أخري غير مصر، مضيفًا : الوزيرة تحدثت عن فعاليات و أنشطة أشعرتني أنني في الصعيد في عالم تانى ".





وأضاف البرلماني "لدينا قصر ثقافة فرشوط عبارة عن اوضتين وحمام ولا يوجد به موظف"، مشيرًا إلي أن النواب أصبح لديهم وعى في هذه الجلسة أن وزارة الثقافة ليس لها دور في مصر، والمفروض أن يكون لها دور في بناء وعى المواطن، خاصة في الصعيد فهناك مشكلات كبيرة و ثأر وإرهاب، الصعيد يحتاج لنظرة".





بدوره وجه النائب أحمد حته، عدة تساؤلات في مقدمتها ما يتعلق بدور الوزارة في التنمية البشرية للشعب المصري لاسيما بعد ثورتين فضلا عن سؤالها عن الوقت التي نستطيع فيها رؤية أعمال سينمائية ودرامية تم ممارسة عليها الدور الرقابي بما يحافظ علي القيم المصرية، بقوله: هناك أحد القنوات تعرض مسلسل من كثر العبارات الخارجة فيه مش بقدر أسمعها أنا وأسرتي.. وأين التسويق الجيد للمسلسلات المصرية ونحن هوليود الشرق الأوسط".





كما تسأل البرلماني عن وضع السينمات المصرية مضيفًا: "ولا أجور الفنانين خاربة الدنيا شويه".