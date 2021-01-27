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حوادث

سقطت مخلفات بناء على رأسها أثناء سيرها بطريق عام.. مصرع فتاة في الغربية

الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:24 م
صدى البلد
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احمد علي
لقيت فتاة مصرعها بدائرة مركز طنطا في محافظة الغربية عقب سقوط كمية من الطوب عليها من أعلى سطح عمارة سكنية تحت الإنشاء أثناء مرورها بذات الناحية. 


تلقي اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية بلاغا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بوفاة فتاة تدعي انغام.ال.ع29عام بشارع يوسف الصديق بدائرة المركز نتيجة سقوط كمية من الطوب عليها. 

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بوجود كسر بعظام الجمجمة وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية وتم تحرير محضر بذلك وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.
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