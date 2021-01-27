سقطت مخلفات بناء على رأسها أثناء سيرها بطريق عام.. مصرع فتاة في الغربية

لقيت فتاة مصرعها بدائرة مركز طنطا في محافظة الغربية عقب سقوط كمية من الطوب عليها من أعلى سطح عمارة سكنية تحت الإنشاء أثناء مرورها بذات الناحية.









تلقي اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية بلاغا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بوفاة فتاة تدعي انغام.ال.ع29عام بشارع يوسف الصديق بدائرة المركز نتيجة سقوط كمية من الطوب عليها.



