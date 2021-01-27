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محافظات

الزغطة وراء ابتلاع شاب سكينة.. الفريق الطبى: الشاب لا يعانى من امراض نفسية

الأربعاء 27/يناير/2021 - 03:53 م
صدى البلد
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همت الحسينى
شهدت مستشفى المنصوره الدولى واقعه غرييه من نوعها اثارت انتباه العديد من المواطنين وتتعلق بابتلاع أحد الاشخاص سكينا وإجراء جراحة لاخراجها .

وأوضح مصدر طبى بالمستشفي أن المواطن يدعى محمد م ا من ابناء الدقهلية وان واقعة ابتلاعه لسكين غريية جدا خاصة انه متوازن وطبيعى ولا يعانى من مرض نفسى.

واكد الطبيب ان الشاب ذو العشرين عاما قال ان سبب ذلك كان الفواق " الزغطة" حيث انتابته بشكل متوالى اعاقته عن تناول الطعام والشراب فقام بتناول سكين مطبخ ووضع قبضتها بحلقه فى محاولة لمنعها ولكنها انزلقت بالحلق ثم الى المعدة وتسببت فى الام شديده وتم نقله على اثر ذلك للمستشفى وتم عمل الاجراءات اللازمه له من اشعه وفحوصات ثم عملية لاخراجها. 

كان الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اعلن عن نجاح فريق طبي في انقاذ حياة مريض ابتلع سكين مطبخ كبير حيث حضر المريض للمستشفى الدولي يعاني من آلام شديدة بالبطن وبعمل الاشعات والفحوصات تبين وجود جسم غريب وتمكن الفريق الطبي من اجراء عملية جراحية لاستخراج الجسم الغريب (سكين مطبخ) وقد تكللت العملية بالنجاح وخرج المريض بحالة مستقرة. 

وتقدم مكي بالشكر لإدارة المستشفى والفريق الطبى المكون من:اطباء الجراحة دكتور إيهاب الدسوقى ودكتور عبد الشهيد مصطفى ودكتور محمد نعمان وذلك اطباءالتخدير دكتور أشرف عبد الكريم ودكتور محمد البكرى موجها الشكرللاطقم المعاونة لهم متمنيا لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.
الزغطة وراء ابتلاع شاب سكينة.. الفريق الطبى: الشاب لا يعانى من امراض نفسية
الزغطة وراء ابتلاع شاب سكينة.. الفريق الطبى: الشاب لا يعانى من امراض نفسية
الزغطة وراء ابتلاع شاب سكينة.. الفريق الطبى: الشاب لا يعانى من امراض نفسية
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