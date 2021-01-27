ابتلع سكينا.. جراحة بمستشفى المنصورة الدولي لإنقاذ حياة مريض





وأوضح أن المريض حضر لمستشفى المنصورة الدولي يعاني من آلام شديدة بالبطن وبعمل الأشعات والفحوصات تبين وجود جسم غريب.





وأضاف وكيل وزارة أن الفريق الطبي تمكن من إجراء عملية جراحية لاستخراج الجسم الغريب حيث تبين أنه سكين مطبخ وقد تكللت العملية بالنجاح وخرج المريض بحالة مستقرة.





تقدم وكيل الوزارة الشكر لإدارة المستشفى بقيادة الدكتور أحمد حشيش مدير المستشفى والفريق الطبى المكون من أطباء الجراحة وهم: الدكتور إيهاب الدسوقى والدكتور عبد الشهيد مصطفى والدكتور محمد نعمان التخدير والدكتور أشرف عبد الكريم والدكتور محمد البكرى والأطقم المعاونة لهم متمنيا لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.