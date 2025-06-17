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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسمياً.. أحمد حسام ميدو يعلن عن إشهار نادي "THE MAKER "

ميدو
ميدو
علا محمد

أعلن أحمد حسام ميدو، عن اشهار مشروعه نادي " THE MAKER " رسميًا  والمشاركة في دوري الدرجة الرابعة من الموسم القادم وفُرص جديدة للمواهب للإحتراف.


وقال أحمد حسام ميدو عبر فيديو نشره عبر حساب the maker :”بعلن إشهار نادي “the maker “ رسمياً  والمشاركة في دوري الدرجة الرابعة من الموسم القادم وفُرص جديدة للمواهب للإحتراف.


وأضاف :"هيكون لعيبة الفريق الأول من الشباب و في مجموعة من فريق 2010 هيمثلوا ٣٠ ٪؜ او ٤٠٪؜ من قوام الفريق الأول.

وكان قد أطلق النجم  أحمد حسام "ميدو" تصريحات نارية هاجم فيها أداء المنتخب السعودي، رغم تحقيقه فوزًا باهتًا بهدف دون رد أمام هايتي في بطولة الكأس الذهبية، معتبرًا أن الانتصار لا يعكس التراجع الكبير في مستوى الفريق الأخضر.

وخلال ظهوره التلفزيوني، أعرب ميدو عن استيائه من الصورة التي ظهر بها المنتخب السعودي، مشددًا على أن الأداء يفتقد أي ملامح فنية أو قتالية، وقال: "أنا متابع للدوري السعودي منذ فترة طويلة، وبالنسبة لي، هذا الجيل هو الأضعف خلال الـ25 أو 30 سنة الماضية من حيث الإمكانيات".

أحمد حسام ميدو THE MAKER مشروعه نادي المنتخب السعودي

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