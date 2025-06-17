مدرب مونتيري: سننافس إنتر ميلان ونفخر بتمثيل المكسيك في مونديال الأندية

أكد الإسباني دومينيك تورينت، المدير الفني لفريق مونتيري المكسيكي، أن فريقه سيخوض مباراته الأولى في كأس العالم للأندية أمام إنتر ميلان الإيطالي فجر الأربعاء بروح قتالية، وسيسعى لتقديم أداء يليق بجماهيره وبالكرة المكسيكية عمومًا، مشيرًا إلى أن مونتيري يمتلك من الخبرة والرغبة ما يؤهله لتقديم مباراة قوية رغم صعوبة المهمة.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل المباراة المقررة على ملعب روز بول في مدينة باسادينا بالولايات المتحدة، قال تورينت: "نحن هنا لتمثيل النادي وجماهيرنا وكرة القدم المكسيكية بأفضل صورة.. سبق لنا أن لعبنا مباريات كبيرة أمام فرق بحجم تشيلسي وليفربول، وهذا يمنحنا دفعة معنوية وخبرة إضافية تساعدنا على خوض تحدي إنتر".

وأوضح تورينت أن المباراة ستكون اختبارًا حقيقيًا لفريقه، لكنه شدد على أن لاعبيه مستعدون لتقديم كل ما لديهم داخل الملعب، مضيفًا: "نحن نحترم إنتر ميلان كفريق كبير له تاريخ طويل، وندرك تمامًا صعوبة المواجهة، لكننا سنحاول فرض أفكارنا وعقليتنا داخل الملعب".

وتحدث المدرب الإسباني عن الثنائي المخضرم سيرجيو راموس وسيرجيو كاناليس، مشيدًا بالدور الكبير الذي يلعبه كل منهما في المجموعة، سواء داخل الملعب أو خارجه.

وقال: "راموس لاعب استثنائي وقائد حقيقي.. خبرته الكبيرة وروحه التنافسية تساعد بقية اللاعبين، خاصة الشباب، على التعامل مع ضغوط مثل هذه البطولات".

وأشار إلى أن الفريقين، مونتيري وإنتر ميلان، يشتركان في تغيير الأجهزة الفنية مؤخرًا، وهو ما قد يمنح بعض التوازن في بداية المباراة، رغم الفروقات المعروفة مع الفرق الأوروبية الكبرى.

وقال: "كرة القدم باتت أكثر تنافسية يومًا بعد يوم، وأعتقد أن كل شيء ممكن في مثل هذه البطولات".

واختتم تورينت تصريحاته بالتأكيد على أن فريقه لا يعد بتحقيق الانتصارات، لكن يعد بتقديم كرة قدم واضحة المعالم.

وقال: "قد لا نفوز بكل المباريات، لكن يمكننا أن نعد جماهيرنا بأننا سنلعب بأسلوبنا الخاص وبروح واضحة لا تتغير".

ومن المنتظر أن تكون مواجهة مونتيري أمام إنتر ميلان واحدة من أبرز لقاءات الدور الأول من كأس العالم للأندية، في ظل رغبة الفريق المكسيكي في إثبات ذاته أمام أحد كبار القارة الأوروبية.