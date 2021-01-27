حملة لتوعية مواطني دمياط بخطورة سمكة القراض السامة

يذكر ان ، سمك القراض أو الأرنب، هي سمكة معروفة بكونها تتسبب في تسممات هضمية خطيرة جدا بسم تيدرودوتاكسين، وتسمى في مصر أيضا سمك النفيخة أو سمكة القراض أو الأرنب، ويرجع سبب تسميتها بسمكة «الأرنب» إلى أنها تشبه الأرنب في شكل مقدمة أسنانه، وكذلك طريقة سلخها قبل الأكل، كما يطلق عليها هي من الأسماك السامة ومع كونها خطيرة فهى غير عدائية تنفخ نفسها عند الشعور بالخطر استعدادًا للهجوم والصياد المحترف يعرف شكلها وتكوينها وعادة ما يقوم بعضهم بالتخلص منها.





والمعروف عنها انها سمكة تتسبب في تسممات هضمية خطيرة جدا بسم تيدرودوتاكسين ، و هو أيضا يدعى سمك النفيخة في مصر، سمكة القراض أو الارنب كما يطلق عليها هي من الأسماك السامة ومع كونها خطيرة فهى غير عدائية تنفخ نفسها عند الشعور بالخطر استعدادًا للهجوم والصياد المحترف يعرف شكلها وتكوينها وعادة مايقوم بعضهم بالتخلص منها. يجب الحذر من خلط إسمها مع سمكة الأرنب و هي نوع من أنواع أسماك الزينة في مصر تعد من الأسماك المحرم صيدها أو بيعها أو تداولها في الأسواق نظرا لسميتها وخطورتها على صحة المواطنين والصحة العامة. وهي تعيش في قاع البحر وتتغذى على فضلات الأسماك.





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