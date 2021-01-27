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محافظات

حملة لتوعية مواطني دمياط بخطورة سمكة القراض السامة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 04:50 م
صدى البلد
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زينب الزغبي
نظمت إدارة التثقيف الصحى التابعة لمديرية الشئون الصحية بدمياط ، حملة لتوعية المواطنين بخطورة سمكة القراض السامة ، وذلك ضمن جهود الوزارة لحماية المواطنين من جشع بعض التجار من معدومي الضمير.

عقدت إدارة التثقيف الصحة بمديرية الصحة بدمياط ، ندوة توعوية وتثقيفية بطرق الوقاية من فيرس كورونا وطرق التعرف علي سمكه القراض ( الارنبيه ) السامه والتحذير من خطورتها، حيث تم المرور علي وحدتي صحة جمصة وكفرالبطيح بالإدارة الصحية بكفرالبطيخ.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد عريف مدير عام الثقافه والاعلام الصحي بالمديرية بأن حوالي خمسين مثقف صحي وفني إرشاد شاركوا في الندوات وجولات التوعية بخطورة سمكة القراض الأرنب  السامه.

وأشار إلى أن ، تلك الحملة تأتى في إطار توجيهات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزاره الصحه بدمياط بعقد ندوات توعيه للمواطنين بشكل عام والباعه الجائلين ومحلات بيع وتخزين الأسماك ومتداولي الأسماك بشكل عام.

يذكر ان ، سمك القراض أو الأرنب، هي سمكة معروفة بكونها تتسبب في تسممات هضمية خطيرة جدا بسم تيدرودوتاكسين، وتسمى في مصر أيضا سمك النفيخة أو سمكة القراض أو الأرنب، ويرجع سبب تسميتها بسمكة «الأرنب» إلى أنها تشبه الأرنب في شكل مقدمة أسنانه، وكذلك طريقة سلخها قبل الأكل، كما يطلق عليها هي من الأسماك السامة ومع كونها خطيرة فهى غير عدائية تنفخ نفسها عند الشعور بالخطر استعدادًا للهجوم والصياد المحترف يعرف شكلها وتكوينها وعادة ما يقوم بعضهم بالتخلص منها.

والمعروف عنها انها سمكة  تتسبب في تسممات هضمية خطيرة جدا بسم تيدرودوتاكسين ، و هو أيضا يدعى سمك النفيخة في مصر، سمكة القراض أو الارنب كما يطلق عليها هي من الأسماك السامة ومع كونها خطيرة فهى غير عدائية تنفخ نفسها عند الشعور بالخطر استعدادًا للهجوم والصياد المحترف يعرف شكلها وتكوينها وعادة مايقوم بعضهم بالتخلص منها. يجب الحذر من خلط إسمها مع سمكة الأرنب و هي نوع من أنواع أسماك الزينة في مصر تعد من الأسماك المحرم صيدها أو بيعها أو تداولها في الأسواق نظرا لسميتها وخطورتها على صحة المواطنين والصحة العامة. وهي تعيش في قاع البحر وتتغذى على فضلات الأسماك.

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حملة لتوعية مواطني دمياط بخطورة سمكة القراض السامة
حملة لتوعية مواطني دمياط بخطورة سمكة القراض السامة
حملة لتوعية مواطني دمياط بخطورة سمكة القراض السامة
حملة لتوعية مواطني دمياط بخطورة سمكة القراض السامة
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