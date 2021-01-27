مش شوكولاته| ابراهيم فايق يكشف سرا عن مروان محسن بمباراة الاهلي وبيراميدز





وكتب ابراهيم فايق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر ": "معلومة: الچل اللي كان بياخده السولية چلً تعويضي فيه سكريات وأملاح وماغنسيوم وبوتاسيوم وكل العناصر اللي فقدها الجسم نتيجة المجهود".





وأضاف: "أما الچل اللي كان مع مروان فده چل تحفيزي فيه عناصر زي pre workout تحسبا للدفع به فمكنش بياكل شيكولاته، المعلومة من د عبدالرحمن مستشار التغذية بالأهلي".





وتعادل الاهلي امس امام بيراميدز على استاد الدفاع الجوي في الجوله العاشره من بطولة الدوري المصري.





معلومة:الچل اللي كان بياخده السولية چلً تعويضي فيه سكريات وأملاح وماغنسيوم وبوتاسيوم وكل العناصر اللي فقدها الجسم نتيجة المجهود،أما الچل اللي كان مع مروان فده چل تحفيزي فيه عناصر زيpre workout تحسبا للدفع به فمكنش بياكل شيكولاته،المعلومة من د عبدالرحمن مستشار التغذية بالأهلي — إبراهيم فايق (@IbrahimFayek) January 27, 2021

كشف الاعلامي ابراهيم فايق عن سر ما كان يتناوله مروان محسن وعمرو السوليه نجمي فريق الأهلى خلال مباراة الاهلي امس امام بيراميدز في الجوله العاشره من بطولة الدوري المصري.