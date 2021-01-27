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رياضة

مش شوكولاته| ابراهيم فايق يكشف سرا عن مروان محسن بمباراة الاهلي وبيراميدز

الأربعاء 27/يناير/2021 - 04:40 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف الاعلامي ابراهيم فايق عن سر ما كان يتناوله مروان محسن وعمرو السوليه نجمي فريق الأهلى خلال مباراة الاهلي امس امام بيراميدز في الجوله العاشره من بطولة الدوري المصري.

وكتب ابراهيم فايق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر ": "معلومة: الچل اللي كان بياخده السولية چلً تعويضي فيه سكريات وأملاح وماغنسيوم وبوتاسيوم وكل العناصر اللي فقدها الجسم نتيجة المجهود".

وأضاف: "أما الچل اللي كان مع مروان فده چل تحفيزي فيه عناصر زي pre workout تحسبا للدفع به فمكنش بياكل شيكولاته، المعلومة من د عبدالرحمن مستشار التغذية بالأهلي".

وتعادل الاهلي امس امام بيراميدز على استاد الدفاع الجوي في الجوله العاشره من بطولة الدوري المصري.

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