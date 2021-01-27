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مرأة

احذر.. غسيل اللحوم النيئة يتسبب في هذه الأمراض

الأربعاء 27/يناير/2021 - 06:15 م
اضرار غسيل اللحوم
اضرار غسيل اللحوم النيئة
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نهى هجرس
يحرص العديد من الأشخاص على غسيل اللحوم، والكبدة النيئة بالماء قبل الطهي مباشرة، وذلك للتخلص من الجراثيم والباكتيريا التي تتواجد على اللحوم النيئة.

وأكد العلماء ان غسيل اللحوم قبل الطهي غير مفيد بشكل تام، صحيح أن بعض البكتيريا الموجودة على سطح اللحم يتم إزالتها عن طريق شطفها بالماء ، لكنك لا تتمكن من التخلص منها بشكل كامل، فبعض البكتيريا لا يمكن إزالتها حتى مع تكرار الغسيل، ويمكن ان تنتشر بشكل أكبر.

وللحفاظ على سلامة الأسرة، يجب الانتباه لـ درجة الحرارة النهائية للحم، وطهي الدجاج على درجة حرارة 165 فهرنهايت يقتل كل البكتيريا الموجودة عليه سواء قمت بشطفه أم لا.

ويرى بعض العلماء ان البكتيريا التي تتواجد على الدجاج، يمكن ان تنتقل إلى اليدين بشكل سريع، ولا يتم إزالتها تماما مع الغسيل، ولذلك احرص على تنظيف الحوض تماما بعد تنظيف الدجاج واللحوم النيئة.

المصدر موقع food-hacks
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