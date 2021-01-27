احذر.. غسيل اللحوم النيئة يتسبب في هذه الأمراض

وأكد العلماء ان غسيل اللحوم قبل الطهي غير مفيد بشكل تام، صحيح أن بعض البكتيريا الموجودة على سطح اللحم يتم إزالتها عن طريق شطفها بالماء ، لكنك لا تتمكن من التخلص منها بشكل كامل، فبعض البكتيريا لا يمكن إزالتها حتى مع تكرار الغسيل، ويمكن ان تنتشر بشكل أكبر.



