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محافظات

تحرير 464 محضرا لمواطنين خالفوا الإجراءات الاحترازية في قنا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 05:54 م
محافظة قنا
محافظة قنا
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يوسف رجب

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، عن تحرير 464 محضرا ضد مواطنين لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد وتطبيق الغرامة الفورية عليهم، إضافة إلى فض 26 سوقا على مستوى المراكز والمدن لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، بجانب فض 8 سرادقات لتجمعات أفراح و عزائم لإقامتها في أماكن مغلقة وغلق 13 سنترا لمخالفتها القرارات.


جاء ذلك خلال الحملات المكثفة التي شنتها الوحدات المحلية بالتعاون مع مديرية الأمن بالمحافظة منذ منتصف شهر يناير الجارى.


وأكد محافظ قنا، ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين للإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى الحد من التجمعات في الأماكن المغلقة و منع إقامة سرادقات الأفراح والعزاء و الغلق الكامل لدور المناسبات وقاعات الأفراح.


وتابع محافظ قنا، مع التشديد التام على الالتزام بأعداد محددة في الأفراح وأن تكون فقط في الأماكن المفتوحة مع مواصلة المتابعة الميدانية و التأكيد على الالتزام بكل الإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس.


وناشد الداودى، المواطنين بضرورة الالتزام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء التي تؤكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية حفاظا على سلامتهم وذويهم، مؤكدًا أن النجاح في مجابهة تداعيات أزمة كورونا يتطلب التعاون و التضافر من الجميع.


وشدد محافظ قنا، على عدم التهاون في تنفيذ توجيهات و قرارات الحكومة وأنه تم تكليف الجهات المعنية بتطبيق القانون على المخالفين.

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