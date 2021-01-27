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منوعات

مفاجأة صادمة| اكتشفت زرع زوجها كاميرات مراقبة في غرفة النوم.. شاهد

الأربعاء 27/يناير/2021 - 08:02 م
صدى البلد
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مريم صليب
فوجئت سيدة بوجود جهاز غريب في غرفة نومها ذات يوم، وبعد التدقيق تأكدت السيدة أنها كاميرا صغيرة كانت مثبته في غرفة نومها وسألت زوجها عن سبب وجودها فقام بالرد بأغرب رد يمكن سماعه . 

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن إحدى السيدات عثرت على كاميرا مثبته أعلى سريرها في غرفة النوم الخاصة بها وعندما سألت زوجها أجاب أنه من قام بذلك ليسجل لها ما تقوم به أثناء نومها . 

اعترف الزوج لزوجته أن انه قام بتركيب الكاميرات منذ فترة دون علمها نظرا لأنها لم تصدقه حينما قال لها أنها تسير أثناء نومها وتجري أحاديث وهي ليست بكامل وعيها . 

فرغ الزوج الكاميرات أمام زوجته، وصدمت السيدة للمرة الأولى التي ترى فيها نفسها وهي نائمة وتتجول في أرجاء المنزل دون أن تشعر، فقد كانت تلك المشاهد تثير الرعب في البداية لدى الزوج حتى تعود على ما تقوم به من أفعال غريبة أثناء نومها و اصبحت تثير ضحكه بعد فترة من مراقبتها.
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