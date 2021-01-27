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أخبار العالم

مرشحة بايدن لـ الأمم المتحدة: عملي سيكون أكبر من المصافحة والتقاط الصور

الأربعاء 27/يناير/2021 - 06:27 م
صدى البلد
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حسام رضوان
قالت ليندا توماس جرينفيلد، مرشحة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمنصب سفيرة واشنطن في الأمم المتحدة، أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ يوم الأربعاء، إن "الدبلوماسية الفعالة تعني أكثر من المصافحة وتنظيم التقاط الصور".

وبحسب قناة "سي بي إس" الأمريكية، تعهدت جرينفيلد بالعمل عن كثب ليس فقط مع شركاء أمريكا الأجانب ولكن من أجل "تطوير شراكة قوية" مع المشرعين في واشنطن لدفع أجندة موحدة.

ستتولى الولايات المتحدة الرئاسة الدورية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المؤلف من 15 دولة لشهر مارس، مما يسمح للرئيس بايدن ووزيرة خارجيته الجديدة وسفير الأمم المتحدة بمتابعة أهداف الولايات المتحدة من خلال وضع جدول أعمال للقوى العالمية في المجلس. سوف يستغلون هذه الفرصة، جزئيًا، لمحاولة عكس نهج إدارة ترامب العدائي للشؤون العالمية.

وقال ريتشارد جوان، مدير مجموعة الأزمات الدولية في الأمم المتحدة، لشبكة سي بي إس نيوز "إذا تم تأكيد ليندا توماس-جرينفيلد ، فيمكنها أن تتوقع ترحيبًا حارًا من سفراء آخرين في الأمم المتحدة. يريد حلفاء أمريكا في الأمم المتحدة حقًا البدء في العمل بشكل بناء مع الولايات المتحدة بشأن تغير المناخ وكورونا بعد التوترات في عهد ترامب.

وحددت جرينفيلد لمجلس الشيوخ 3 أولويات رئيسية لعملها "أولًا: يجب أن تكون قيادتنا متجذرة في قيمنا الأساسية: دعم الديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان العالمي ، وتعزيز السلام والأمن. ثانيًا: يجب أن نتحلى بالشجاعة للإصرار على الإصلاحات التي تجعل الأمم المتحدة فعالة وفعالة، والإصرار على رؤية الإصلاحات من خلال. وثالثًا: بصفتي سفيرًا للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، سأسعى إلى تطوير شراكة قوية مع هذه اللجنة، والتي كان من دواعي سروري أن أعمل معها كثيرًا طوال حياتي المهنية في السلك الدبلوماسي".

كما خصت الصين بالذكر، مؤكدة أنه إذا اختارت الولايات المتحدة الانسحاب من طاولة المفاوضات الدولية بشأن مجموعة من القضايا، فإن الدول الأخرى، ذات وجهات النظر المختلفة للغاية، يمكن أن تملأ الفراغ.

وقالت "حن نعلم أن الصين تعمل عبر نظام الأمم المتحدة لدفع أجندة استبدادية تتعارض مع القيم التأسيسية للمؤسسة - القيم الأمريكية. يعتمد نجاحها على انسحابنا المستمر. لن يحدث هذا في عهدتي".

إذا تم التأكيد، فإن أجندة توماس جرينفيلد في مقر الأمم المتحدة ستكون كاملة.

وأضافت "عندما تظهر أمريكا - عندما نكون متسقين ومثابرين - عندما نمارس نفوذنا وفقًا لقيمنا، يمكن أن تكون الأمم المتحدة مؤسسة لا غنى عنها لتعزيز السلام والأمن ورفاهنا الجماعي".

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