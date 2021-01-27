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تسليم 8 أكشاك مجهزة للأسر الفقيرة في البحيرة.. صور

الأربعاء 27/يناير/2021 - 06:46 م
تسليم 8 أكشاك مجهزة
تسليم 8 أكشاك مجهزة للأسر الأكثر إحتياجًا
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أسماء الجنبيهى

أشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بدور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بنطاق المحافظة خاصة جمعية الأورمان في المساهمة مع الجهاز التنفيذي للمساهمة في رفع المعاناة عن الأسر الأكثر إحتياجًا وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خاصةً محدودي الدخل والمرأة المعيلة والأرامل والأيتام.


في نفس السياق قامت جمعية الأورمان بالبحيرة بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي بتسليم 8 اكشاك بمبلغ 176 ألف جنيه للأسر الأكثر إحتياجًا بنطاق قريتى التفتيش البحري والغيت بمركز ابو المطامير وقرى احمد عرابى و الخرطوم وحراء و نبيل الوقاد بمركز بدر.


يتم تسليم الكشك وديب فريزر وتسليم بضاعة وتوصيل عداد الكهرباء بحيث تكون تكلفة مشروع الكشك الواحد 22 ألف جنيه وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والتيسير عليهم.


يأتي ذلك إنطلاقًا من المسئولية المجتمعية للجمعيات والمشاركات المجتمعية بالبحيرة ودورها الحيوي في تقديم المساعدات المادية والعينية وكافة أنواع الدعم والرعاية للأسر الأولى بالرعاية.  


ويذكر أن صرح عادل درغام مدير جمعية الأورمان بالبحيرة، أن الجمعية  قامت بتسليم 14 طرفا صناعيا لذوى الاحتياجات الخاصة من أبناء المحافظه بنطاق مراكز حوش عيسى وابو المطامير وشبراخيت ودمنهور والرحمانية والمحمودية.
 
أوضح درغام، أن يتم التوزيع بالتعاون مع التضامن الاجتماعى والوحدات المحلية للإشراف على كافة الأعمال، بالإضافة إلى توسيع قاعدة المساعدات لتشمل القرى والنجوع الأكثر احتياجًا بكافة مدن ومراكز المحافظة.


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تسليم 8 أكشاك مجهزة للأسر الفقيرة في البحيرة.. صور
تسليم 8 أكشاك مجهزة للأسر الفقيرة في البحيرة.. صور
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