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توك شو

أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب منتخب اليد

الأربعاء 27/يناير/2021 - 07:49 م
الإعلامى أحمد موسى
الإعلامى أحمد موسى
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البهي عمرو

انفعل الإعلامي أحمد موسى، فرحًا على الهواء، عقب تعادل المنتخب المصري فى الشوط الثاني، مع الدنمارك، بعد أن تأخر في الشوط الأول بـ 3 أهداف.


وأضاف خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن المنتخب يقدم أداء مميزا للغاية، ويتقدم مع بطل العالم.


وقال الإعلامي أحمد موسى، إن الشوط الثانى من مباراة منتخب مصر لليد ضد منتخب الدنمارك ببطولة العالم التى تقام بمصر، بدأ خلاله الفراعنة، بقوة وخلال الدقائق الأولى حدث التعادل بين المنتخبين، وقام أحمد موسى بدور المعلق الرياضى على المباراة المؤهلة لـ دور الـ 8، موضحًا أن هذه المبارة فى حالة الفوز؛ سيكون المنتخب ضمن المنتخبات الـ 4 على العالم.


وأشار إلى أن الجميع يتابع هذه المباراة لانها مهمة للغاية ولفت إلى أن النتيجة حتى الآن 17 – 17 و المنتخبان يقدمان مباراة قوية للغاية.

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