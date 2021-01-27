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فن

حفل زفاف عبير وهادي .. تعرف على أحداث الحلقة الجديدة من مسلسل عروس بيروت

الأربعاء 27/يناير/2021 - 08:26 م
عروس بيروت
عروس بيروت
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شروق ابراهيم

تشهد الحلقة الجديدة من مسلسل عروس بيروت زواج عبير " جينفير عزار" وهادي " فارس ياغي" ، كما بدأت الست ليلى ظاهر " تقلا شمعون" تكشف مخططات نايا " مرام علي" وتواجها حول المكايد التي تخطط لها.

ويبرز العمل العلاقة المميزة بين فارس وأخوته الثلاثة، ثم قصة الحب التي تجمعه بثريا الفتاة المفعمة بالحيوية والطاقة، قبل أن تبدأ المشاكل والصراعات والمواجهات التي تستمر طويلًا، وقام بغناء مقدمة العمل النجم الفلسطيني محمد عسّاف، وكتب الصيغة العربية منه نادين جابر وبلال شحادات.

يعرض مسلسل عروس بيروت 2 على منصة شاهد  VIPحيث يسبق عرض حلقاته عن قناة  MBC MASR و mbc 4 بيوم واحد.

ابطال مسلسل عروس بيروت :
مسلسل "عروس بيروت" من كتابة نادين جابر وبلال شحادات، وبطولة ظافر العابدين، وتقلا شمعون، وكارمن بصيبص، ومحمد الأحمد، وضحى الدبس، وجو طراد، وفارس ياغي، ومرام علي، ونخبة من النجوم.

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