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تعليم

حقوق عين شمس تعلن موعد إعلان الجداول للشعب الثلاثة والتعليم المفتوح

الأربعاء 27/يناير/2021 - 09:57 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
قال الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، إن الكلية ستعلن الجداول التفصيلية لجميع طلاب الكلية (الشعب الثلاثة والتعليم المفتوح) لامتحانات الفصل الدراسي الاول خلال الاسبوع المقبل . 

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وأضاف عميد كلية الحقوق خلال تصريحاته لصدي البلد ، أنه تم الانتهاء من رفع  جميع المحاضرات، مشيرا الي انه تم الاعلان عن نتيجة الفرقة الرابعة دور اكتوبر الشعبة الفرنسي.

وفي ذات السياق، أكد مصدر مسؤول بوزراة التعليم العالي والبحث العلمي ، إنه سيتم وضع جداول لجميع الامتحانات الشفوية والعملية في جميع مراحل التعليم الجامعي والدراسات العليا وذلك في كل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة وذلك في الأسبوع الأول من شهر فبراير على أن تجرى الأمتحانات بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسي.

وأضاف المصدر ، لـ"صدى البلد" أن الجامعات بدأت في وضع الجداول للأعلان عنها الأسبوع المقبل ، حيث تجرى الامتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة.
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