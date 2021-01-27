تفاصيل افتتاح معرض ديارنا في الأقصر ..شاهد

شهدت محافظة الأقصر ، اليوم الاربعاء، افتتاح معرض ديارنا للمنتجات اليدوية والتراثية للأسر المنتجة وذلك بحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر والذى يقام بساحة مسجد ابو الحجاج ومعبد الأقصر وسط مدينة الأقصر خلال الفترة من 27 يناير وحتى 6 فبراير المقبل.





ويقام المعرض تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ويشارك فيه نحو 85 عارضا من الأسر المنتجة المقيدون بالوزارة ويمثلون عشر محافظات هم« القاهرة- المنوفية- الأقصر- أسوان- قنا- سوهاج- المنيا- الفيوم- شمال سيناء - جنوب سيناء».

ويفتح المعرض الذي يقام علي مساحة 1200 متر أبوابه من العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساء يوميًا، كما يتم توفير الكمامات والمواد المطهرة للزائرين، حرصًا على سلامتهم.





ويضم المعرض منتجات تراثية يدوية من الخزف والمفروشات والسجاد والكليم والنحاس والصدف والخيامية والمفروشات والاكسسوارات الحريمي والمنزلي، وكروشيه ولوحات فنية، ومنتجات الألباستر، ومنتجات جلدية، وخوص ومنتجات غذائية، ومنتجات تجميل وعناية بالبشرة، والزي السيناوي ،بالإضافة إلى المنتجات التى تمير محافظات« قنا-سوهاج- أسوان- الأقصر».

واشاد محافظ الأقصر بجهود القائمين علي المعرض والتنظيم الجيد مرحبا بالمشاركين فيه من كافة المحافظات لافتًا الي دراسة واعداد تنظيم معرض دائم لعرض اعمال الأسر المنتجة بمحافظة الأقصر بالتنسيق مع ادارة شباب الخريجين بالأقصر بالتنسيق مع المهندسة نورا عثمان بما يسهم في توفير فرص عمل وتعزيز بيئة اقتصاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة .





شهد الافتتاح كل من محمد عبد القادر نائب الحافظ وصبري عبد الحميد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وقيادات المديرية بالمحافظة وعدد من القيادات الامنية والتنفيذية بالأقصر .