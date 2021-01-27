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عصام والي: مترو الأنفاق سينهي الازدحام في 2023

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:28 م
مترو الانفاق
مترو الانفاق
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البهي عمرو
قال اللواء عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن الخط الثالث للمترو يتم إنهاء العمل فيه حاليًا بين محطتي "خط العتبة – الكيت كات"، وسيتم استخدامه فى نهاية العام الحالي، والمرحلة التى تليها ستكون فى الربع الثالث من 2022، وآخر مرحلة التى ستصل لـ جامعة القاهرة ستكون فى الربع الأول من عام 2023. 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء كان متواجدا اليوم فى عمليات الحفر بالخط الثالث.

وأشار إلى أن الدولة تعمل حاليًا فى 198 كيلو سيتم الانتهاء فى نهاية عام 2023، الدولة لديها خطة كبير لكي يستقل 8 ملايين مواطن المترو فى اليوم بحلول عام 2023.

ولفت إلى أن ما يتم سيحدث نقلة نوعية فى حركة النقل، مؤكدًا أن المواطنين ستترك السيارات الخاصة بهم وأن سيارات النقل والجميع سيستخدم المترو.

وأوضح أن استخدام المترو سيكون هناك انخفاض فى نسبة التلوث، واستخدام المواد البترولية، معلقًا "المترو سيحدث أشياء مميزة كثيرة وسينتهي الزحام".

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