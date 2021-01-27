إخلاء سبيل الأم المتهمة بحبس نجلها بالمنصورة .. صور

أمر رئيس نيابة قسم ثان المنصورة ، بإشراف المستشار علاء السعدني المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، بإخلاء سبيل زينب عبد الرحمن 60 عاما، والدة الشاب محمد المريض النفسي 35 عاما والتى قامت بحبسه منذ اكثر من عام ونصف العام فى سجن صنعته داخل منزلها.





وأكدت الام فى أقوالها بأن احتجازها لنجلها بغرض حمايته من التعرض إلى الخطر، حيث كان دائم الاصابه بحالة هياج ويعتدي على الجميع وعليها ايضا.





وكان الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية قد اعلن انه تم اليوم الاربعاء ايداع "محمد" الذي قيدته والدته بالسلاسل داخل مستشفى دميره للامراض النفسية لتلقى العلاج اللازم والرعاية الطبيه المطلوبة.





وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن الشاب يخضع حاليا للفحوصات الطبية بالمستشفى مضيفا أنه تم أيضا أخذ مسحة من المواطن وعينة لعمل صورة دم والتحاليل اللازمة له وتقديم العلاج اللازم.





وكان الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية قد كلف الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، والدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية لقيام لجنة اغاثة اجتماعية وصحية لتقديم كافة اوجه الدعم الصحية والاجتماعية لحالة الشاب المريض الذي قيدته امه بالسلال بالمنزل داخل قفص حديدي ، لظروف مرضه النفسي واسرته بالمنصورة.





جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالحالات الانسانية و الاسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتوفير الدعم اللازم لهم بالمحافظات،ففي محافظة الدقهلية وفي استجابة فورية من الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية .





واوضح وكيل وزارة الصحة ان الشاب يخضع حاليا للفحصوات الطبية وعقب الانتهاء من الفحوصات سيتم دخوله مستشفى الامراض النفسيه بدميره، بمركز طلخا ، مضيفا انه تم ايضا اخد مسحة من المواطن وأخذ عينة لعمل صورة دم و التحاليل اللازمة له وتقديم العلاج اللازم له .





واوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي انه تم توفير مواد غذائيه للاسرة بمحل اقامتها بعزبه الشال حيث يقيم بالمنزل مع الشاب الوالده وشقيقتين احداهما أسره مسجون ولديها طفلان وقد تم صرف 500 جنيه دفعه واحدة مساعدة للاسرة، وحيث مصدر الدخل معاش الوالده 900 جنيه فقط .





كما تقرر صرف 300 ج شهريا من مؤسسه التكافل الاجتماعى لسداد نصف الايجار،و صرف 300ج شهريا للابنه الاولي من مؤسسه التكافل الاجتماعي وتسجيلها على برنامج تكافل وكرامه، وصرف 300ج شهريا للابنه الثانية وتسجيلها على برنامج تكافل وكرامه.





وقد اكد محافظ الدقهلية ان المحافظة بكامل اجهزتها لا تدخر جهدا في تقديم كافة اوجه الدعم والرعاية لجميع الحالات الانسانية والاسر الاولي بالرعاية بنطاق المحافظة.