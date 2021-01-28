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هل وضعت روسيا شروطا لتمديد معاهدة "ستارت 3" مع أمريكا؟.. محللة تُجيب

الخميس 28/يناير/2021 - 01:15 ص
الأسلحة النووية
الأسلحة النووية
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إبراهيم القادري
قالت مستشارة مركز الدراسات الإستراتيجية الروسي الدكتورة إيلينا سوبونينا، إنه لم تجر أية تعديلات في اتفاقية تمديد معاهدة ستارت 3 للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وهذا ما تريده موسكو من الاتفاقية.

وأضافت مستشارة مركز الدراسات الإستراتيجية الروسي، في حديثها لقناة "الغد"، أن إدارة الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، عرضت شروطا متناقضة في الاتفاقية منها ضم الصين وكان مستحيلا، مشيرة إلى أنه تم التباحث بشأن تمديد الاتفاقية.

كما أكدت مستشارة مركز الدراسات الإستراتيجية الروس، أن المبدأ الروسي لم يتم أي تعديل بمضمون الاتفاقية، موضحة أن هناك شروطا متفق عليها بين أمريكا وروسيا،.

وأوضحت مستشارة مركز الدراسات الاستراتيجية الروسي، أن موقف روسيا كان أساسيا ولكن إدارة جو بايدن خلال الاتصال الهاتفي الذي جمع بين بايدن وبوتين عبرت عن عقلانيتها في المسألة والاتفاقية وأن تمديدها كان بين سطور المكالمة الهاتفية.

كما أكدت مستشارة مركز الدراسات الاستراتيجية الروسي، أن الاتصال الهاتفي لم يستمر طويلا، وتطرق إلى الملف النووي الإيراني وضرورة عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى طاولة المفاوضات، مشيرة إلى أن ملف حقوق الإنسان لإدارة بايدن سيكون من أساسيات في 4 سنوات مقبلة لإدارة بايدن.

أقر مجلس النواب الروسي اتفاقية تمديد معاهدة ستارت 3 للحد من الأسلحة النووية، من جانبه قال سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي إن روسيا اقترحت على الولايات المتحدة العمل على معادلة أمنية جديدة تتضمن جميع الأسلحة الهجومية والدفاعية النووية وغير النووية.
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