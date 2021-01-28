أضرار كارثية يسببها على المخ.. تحذير شديد من مستشار مكافحة الإدمان

كشفت الدكتورة إيناس الجعفراوي مستشار مكافحة الإدمان، الأضرار الكارثية التي يسببها الإدمان على المخ، موجه تحذير شديد للشباب من خطورة الإدمان بكل أنواعه.





وقال الجعفراوي، في حوارها مع الإعلامية هدير سمير، مقدمة برنامج حبة كراميل، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الأربعاء، إنه :"أول لما يتغطى يحدث له متسلطين ويشعر بنشوة شديدة ومبسوط وكما يقال عامل دماغ وبعد فترة يحدث تدهور وكل شيء يتغير معه".





وأضافت أن المنشطات تحفز المخ لإفراز موصل عصبي مسئول عن النشاط وأشياء أخرى وبعد وقت من التعاطي يتوقف المخ عن افراز هذا الموصل، لافتة إلى أنه هذا الأمر له تأثير خطير على المخ.





وأكملت الدكتورة إيناس الجعفراوي مستشار مكافحة الإدمان، أن له تأثير على الجسم بطء في التنفس وبطء في ضربات القلب وفي حالة عمل مجهود قوي من الممكن يحدث له موت مفاجئ.



