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قدر الله وما شاء فعل.. اتحاد كرة اليد: «لولا خطأ المصري كنا كسبنا»

الخميس 28/يناير/2021 - 01:18 ص
المصري لاعب كرة اليد
المصري لاعب كرة اليد في منتخب مصر
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ندى رأفت

قال عفت رشاد، رئيس لجنة المدربين بالاتحاد المصري لكرة اليد، إن اليوم كان أداء مشرفا للمنتخب المصري لكرة اليد أمام الدنمارك ، مشيرًا إلى أن منتخب الدنمارك هو بطل العالم في النسخة الماضية ، وأن الدنمارك تعتبر من الدول العريقة في كرة اليد.


وعقب "عفت رشاد" في مداخلة هاتفية مع برنامج " 90 دقيقة " المُذاع على فضائية " المحور " ، قائلًا : " بلوم على اللاعب " المصري " الذي أخطأ في الثواني الأخيرة في ركلات الجزاء بسبب تأخره وتعطيله في رمي الكرة، مما أدى إلى انتساب الكرة للفريق الآخر، واستبعاد اللاعب".


وتابع رئيس لجنة المدربين بالاتحاد المصري لكرة اليد ، قائلًا : "المصري لاعب ذو خبرة ، وهذه البطولة هي الرابعة التي يشارك فيها ، معقبًا : "يعني عارف القانون كويس فمكنش لازم يخطأ هذا الخطأ ويُستبعد ، ده كان باقي 3 ثواني والماتش يخلص، لو كانت اتعملت حائط سد ، كان زمنا كسبنا وانتهى الماتش على كده".


وأكمل " رشاد " ، أن ما حدث لا يقلل من كفاءة المنتخب المصري ، والمجهود المبذول ، مشيرًا إلى أن ترتيب المنتخب المصري سيكون السابع على مستوى كأس العالم ، وليس الثامن مثلما حدث في العام الماضي ، معقبًا : " قدر الله وماشاء فعل "

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