استشاري مناعة: أدوات التجميل في المولات من وسائل نقل عدوى كورونا.. فيديو

قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب استشاري المناعة، إن أدوات التجميل في المولات من وسائل نقل عدوى لفيروس كورونا وغيره من الفيروسات، مؤكدا أن الفيروس عندما يصيب الجسم يقوم بغزوه بالكامل.
وأضافت عبد الوهاب خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة "الأولى المصرية": "الفتيات عندما يذهبن لشراء المستحضرات من المولات يلمسن الأدوات من أجل تجربتها ومن الممكن جدا أن يكون هناك احد من الزبائن مصاب بالفيروس وبالتالي يتم نقل العدوى".
وأوضحت عبد الوهاب: "قبل انتشار فيروس كورونا كنا ننصح الفتيات عند الذهاب إلى الكوافير يجب عليهن جلب جميع أدواتهن وأن تكون الأدوات من اجل الاستعمال الشخصي فقط وهذا لعدم نقل الامراض.