الخط الساخن "105" للاستفسار عن فيروس كورونا

بمجرد أن تتصل بالرقم 105 يأتيك صوت مسجل على الجانب الآخر من الهاتف، ويعدد لك الخدمات التي يقدمها الخط، ويأتي في المقدمة الاستفسار عن فيروس كورونا.





وبمجرد اختيار الرقم واحد، تبدأ رسالة مسجلة حول الفيروس وطرق الوقاية منه، و تعليمات إرشادية ووقائية بخصوص الفيروس من اتباع طرق النظافة الشخصية وتنظيف الأيدي وتجنب الأماكن المزدحمة، وبعد الانتهاء من التعليمات وفي حال وجود أي استفسارات، يحولك الخط الساخن إلى متحدث ليستقبل استفسارك أو بلاغك حول حالات اشتباه.





ويتلقى خط الطوارئ 105 إضافة إلى رقم 15335 الخاص بفيروس كورونا، في وزارة الصحة آلاف الاتصالات يوميا من أفراد يريدون فقط كلمة النجاة بحياتهم من فتك الفيروس.





وتحول خط الطوارئ 105 الذي كان مخصصًا من قبل وزارة الصحة لتلقي الأسئلة عن رعاية الأسرة والحملات الطبية المختلفة، من الهدوء الذي كان يميزه إلى خلية نحل، كتيبة ضمن جيش مصر الأبيض، تضم أولئك الذين قرروا أن يكونوا سلاحا يضيء النور لا يطلق الرصاص، يعطي المشورة ويبقي على الحياة.





الخط الذي تم إنشاؤه منذ نحو 10 سنوات لتلقي الأسئلة عن إنفلونزا الطيور، تحول بالتدريب المكثف الذي تعطيه وزارة الصحة والسكان، للعاملين فيه، أصبحوا من ضمن أكثر الفاعلين في تقديم المشورة الطبية لملايين المصريين الذين يتصلون يوميا.





وتخصص وزارة الصحة والسكان، عددا من الخطوط الهاتفية الساخنه، لتسهيل المهام علي المواطنين، وجائت كالآتي:





مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا (كوفيد -19 ) - الخط الساخن: 105

مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي - الخط الساخن: 35 153

مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار الخط الساخن: 15300

مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة الأم والجنين الخط الساخن: 15335

مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة الخط الساخن: 15335