ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مدرب سموحة: مصطفى فتحي إضافة سوبر.. وهدفنا التواجد في المربع الذهبي للدوري.. فيديو

الخميس 28/يناير/2021 - 04:30 ص
سموحة
سموحة
Advertisements
محمد رشاد
قال أحمد صالح، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، إن الفريق، يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين خلال الفترة الحالية مشيرًا إلى أن النادي محظوظ بانضمام مصطفى فتحي لاعب الزمالك لصفوفه.

وأضاف صالح، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن سموحة، يمتلك خط هجوم قوي عقب انضمام مصطفى فتحي من الزمالك كونه صفقة سوبر، بجانب قدرات حسام حسن مهاجم الفريق المميزة.

وواصل صالح قائلا:" فريق سموحة يوفر كل الإمكانيات اللازمة إلى اللاعبين والجهاز الفني، ولم يتأخر على أي من أطراف المنظومة الرياضية في شيء، ويعمل بشكل احترافي كبير.

وأوضح أن فريق سموحة يطمح للتواجد بالمربع الذهبي مع نهاية هذا الموسم أو الظفر بالمركز الثاني أو الثالث، خاصة وأنه طموح وحق مشروع لدى الفريق لضمان المشاركة الأفريقية فى الموسم المقبل.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحليل DNA.. مقلب ثقيل من زوج في زوجته بعد الولادة كاد ينتهي بالطلاق

لقطات مفزعة.. لحظة تسلل عشرات العناكب لغرفة نوم عبر سقف متصدع.. شاهد

بالسكر والحليب.. أسهل طريقة صوص الكراميل