مدرب سموحة: مصطفى فتحي إضافة سوبر.. وهدفنا التواجد في المربع الذهبي للدوري.. فيديو

قال أحمد صالح، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، إن الفريق، يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين خلال الفترة الحالية مشيرًا إلى أن النادي محظوظ بانضمام مصطفى فتحي لاعب الزمالك لصفوفه.





وأضاف صالح، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن سموحة، يمتلك خط هجوم قوي عقب انضمام مصطفى فتحي من الزمالك كونه صفقة سوبر، بجانب قدرات حسام حسن مهاجم الفريق المميزة.





وواصل صالح قائلا:" فريق سموحة يوفر كل الإمكانيات اللازمة إلى اللاعبين والجهاز الفني، ولم يتأخر على أي من أطراف المنظومة الرياضية في شيء، ويعمل بشكل احترافي كبير.



