يتناسب مع الأسرة المصرية ويليق بها.. مخرج مسلسل ضربة معلم يكشف كواليس العمل

كشف المخرج إسماعيل فاروق، كواليس مسلسل "ضربة معلم" مشيرًا الى انه حرص على تقديم عمل فني يتناسب مع الأسرة المصرية ويليق بها.
قال إسماعيل فاروق، من خلال لقائة في برنامج "من مصر "مع الإعلامية ريهام إبراهيم، أنه لم يكن يخطط لاسناد ادوار بالعمل لكل من الفنانة رانيا فريد شوقي، ومحمد عز ولكن الأدوار هي التي اختارتهم وانهم قاموا بتجسيدها على اكمل وجه.
تدور أحداث مسلسل "ضربة معلم" حول شاب من الطبقة المتوسطة يدعى جابر ويعمل فى إحدى الشركات عتالا، ثم تتطور الأحداث ويعجب صاحب العمل بأخلاقه ويجعله مسئولا عن أكثر من شيء فى العمل، ما جعل ابنه يغضب ويفتعل المشاكل مع جابر.
يذكر أن مسلسل "ضربة معلم" تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج إسماعيل فاروق، إنتاج شركة سينرجى، بطولة محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى.
بجانب كل من هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين.