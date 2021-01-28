مصر تسجل 48 حالة وفاة و632 إصابة جديدة بكورونا.. وبايدن يوقع أوامر تنفيذية لمواجهة أزمة تغير المناخ.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

بعد سنوات من المفاوضات.. مصر تسترد 5 آلاف قطعة أثرية من أمريكا

تونس تفتح تحقيقا في الطرد الرئاسي المشبوه

البحرين: وقف الخدمات الداخلية بالمطاعم والتعلم عن بعد.. لكبح كورونا

لبنان.. 9 جرحى من الشرطة جراء المواجهات في محيط سراي طرابلس

وزيرا خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا يبحثان سبل التصدي لإيران والتعاون حول الصين





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والعربي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الراي" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 48 حالة وفاة و632 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرةً إلى خروج متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 127963 حالة.





وذكرت "الوطن" أن وزارة السياحة والآثار المصرية أعلنت وصول خمسة آلاف قطعة أثرية مستردة من الولايات المتحدة الأمريكية بعد مفاوضات استمرت سنوات، مشيرةً إلى أن المجموعة تشتمل على نحو خمسة آلاف قطعة من مخطوطات البردي كُتب عليها نصوص باللغة القبطية وبالخط الهيراطيقي والديموطيقي.





على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الأنباء" بأن رئاسة الجمهورية أعلنت رئيس ديوان الرئاسة فتح الثلاثاء طردًا بريديًا يحوي مادة مشبوهة، وقد فتح تحقيق لتحديد طبيعتها والجهة التي أرسلت الطرد، مشيرةً إلى أنه تم فتح تحقيق في هذا الأمر خاصة بعد وجود شبهات بأنّ الطرد يحوي مادة الريسين السامة.





وقالت "القبس" إن البحرين أعلنت أنها ستوقف الخدمات الداخلية في المطاعم، وستحول الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة إلى "التعلم عن بعد" لمدة ثلاثة أسابيع، للحد من انتشار فيروس كورونا.





وأشارت "الراي" إلى أن 9 عناصر من الشرطة اللبنانية أصيبوا بجروح جراء المواجهات المندلعة في محيط سراي مدينة طرابلس كما وصلت تعزيزات عسكرية لمساندة الشرطة في تفريق المحتجين، بعد أن اندلعت مواجهات بين المحتجين والقوى الأمنية في محيط سراي مدينة طرابلس التي تقع في شمال لبنان وعلى الإثر استخدمت الشرطة قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين، كما استقدمت تعزيزات من الجيش اللبناني في محاولة لتفريق المتظاهرين.





دوليًا، قالت "الجريدة" إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقع مجموعة من الإجراءات التنفيذية لمواجهة تغير المناخ، وهي حالة طارئة قال إنها تشكل "تهديدًا وجوديًا" للبشرية.





وقال بايدن في البيت الأبيض "من وجهة نظري لقد انتظرنا بالفعل وقتًا طويلًا للتعامل مع أزمة المناخ هذه ولا يمكننا الانتظار أكثر من ذلك".





وأشارت "الوطن" إلى أن وزير الخارجية الأمريكي الجديد، أنتوني بلينكين، ناقش مع نظيره البريطاني، دومينيك راب سبل التصدي لما وصفاه "بالسلوك المزعزع للاستقرار" من جانب إيران، ودفع الصين إلى الالتزام بتعهداتها الدولية.



