منها الحب غير المشروط والكرم..7 صفات للجد المثالي

يحتاج أداء دور الجد لبذل المزيد من الجهد لتعلق الأحفاد به،مما جعل الكثير من الأجداد الجدد يتساءلون عن أفضل صفات لأن تصبح جدا ناجحا او جدا مثاليا ،لذلك نسلط الضوء اليوم عن أبرز هذه الصفات .

صفات الجد المثالى

كشف موقع هيلثي عن صفات مشاركة الجد فى دعم الأحفاد ،وما الذي يتطلبه الأمر لتصبح جدا ناجحا .

الصبر

يميل أفضل الأجداد إلى التحلي بالصبرلأحفادهم وكذلك لأب وأم أحفادهم. حتى لو كان أحفادك صاخبين أو يسيئون التصرف في بعض الأحيان ، فإن أفضل الأجداد يعرفون أن هذا كله جزء من النمو.

الكرم

يميل الأجداد الأكثر نجاحًا إلى أن يكونوا كرماء - ليس بالضرورة من حيث شراء الألعاب والهدايا وتقديم الكرم المالي ، ولكنهم كرماء في وقتهم ، كرماء في ضيافتهم وسخاء مع النصائح (عند الطلب).

حب غير مشروط

أفضل الأجداد هم أساس متين من الحب في حياة الطفل. يحتاج الأطفال إلى معرفة أنه بغض النظر عما قد يحدث في حياتهم ، وبغض النظر عن خيبات الأمل التي قد يواجهونها في المدرسة أو في الشارع في العالم ، فهم دائمًا آمنون ومحبوبون في منزل الجدة

العطف

يتعلم الأجداد الناجحون مرة أخرى كيف يرون العالم من خلال عيون طفل. هذا امتياز مدهش ورائع لكوننا أجدادًا - نتفاعل مع أحفادنا ونعيش الحياة ، لفترة قصيرة ، بإحساسهم بالوقت وقدرتهم على الإعجاب.

الاستعداد للاستماع

أفضل الأجداد يعرفون كيف يستمعون. مجرد التواجد هناك للاستماع إلى قصص أحفادك وتشجيع حماسهم هو هدية رائعة تقدمها.

انفصال

"الانفصال" لا يعني أنك لا تهتم بأحفادك - بل يعني أنك تعرف كيفية الحفاظ على مسافة صحية دون التدخل أو حقن آرائك باستمرار. حتى لو لم يقم ابنك (ابنك) أو ابنتك بكل شيء "بالطريقة الصحيحة" أو "بالطريقة العادية" في تربية أحفادك ، حتى لو كانوا يتبعون تقاليد مختلفة أو لا يربون أحفادك في نفس الكنيسة أو العقيدة مثلك ، يعرف أفضل الأجداد كيفية ترك الأمور وتسمح لأطفالك الكبار برسم مسارهم الخاص كآباء.

حضور

كونك الجد لا يعني دائمًا شراء الهدايا أو استضافة العشاء أو اصطحاب أحفادك في إجازات خاصة أو أي شيء من هذا القبيل. بصرف النظر عن كل الأشياء الممتعة التي يمكنك القيام بها مع أحفادك ، فإن بعض أفضل الهدايا التي يمكنك تقديمها لأحفادك هي مجرد هدايا لوقتك ووجودك. يتعلم الأطفال الكثير بمجرد تواجدهم معك في نفس الغرفة ، ومشاهدة طريقة تحضيرك لوجبة ما ، والاستماع إليك وأنت تغني أغنيتك المفضلة.

مصدر المعلومات موقع sixtyandme.