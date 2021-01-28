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فن

من سيارتها.. نسرين طافش تخطف قلوب متابعيها

الخميس 28/يناير/2021 - 10:13 ص
نسرين طافش
نسرين طافش
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ندى فكري
نشرت الفنانة نسرين طافش صورة جديدة لها عبر خاصية استوري على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وظهرت نسرين طافش في الصورة من سيارتها وعلقت قائلة: "صباح الخير على الناس الجميلة". 

يذكر أن أكدت الفنانة نسرين طافش، أن مسلسل "الوجه الآخر" للنجم ماجد المصري، والذي عرض مؤخرا لم يتعرض لأي مشاكل، وأن اعتذار المخرج أمر طبيعي.

وتابعت في تصريح لصدي البلد: هناك مخرج واحد كان من المفترض أن يتولى مسئولية اخراج العمل ولكنه أعتذر لأسباب تتعلق بارتباطه بأعمال فنية أخرى.

وأكدت أن المخرج سميح النقاش الذي تعاقد على إخراج المسلسل هو موهوب ومتحمس وجلسات العمل المكثفة التي جمعتني به أثبتت أن العمل سيشهد نجاحا كبيرا.

المسلسل من بطولة ماجد المصري، نسرين طافش، ندى موسى، هبة الأباصيري، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمي، مهند حسني، وقصة ماجد المصري، ويقوم بكتابة السيناريو والحوار السيناريست فداء الشندويلي، ويخرجه سميح النقاش.
من سيارتها.. نسرين طافش تخطف قلوب متابعيها
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